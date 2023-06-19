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Названы частые ошибки девушек в использовании косметики летом

Летний макияж должен быть легким, чтобы кожа могла "дышать", поэтому в этот период лучше заменить кремы с плотной текстурой на более легкие сыворотки, эмульсии или кремы. Об этом Life рассказала косметолог Мария Гришина.

Названы частые ошибки девушек в использовании косметики летом
© Газета.Ru

"Плотные текстуры средств создают ненужный эффект маски на лице и сильно закупоривают поры. Особенно негативно это скажется на людях с жирной и пористой кожей", — уточнила она.

Кроме того, по словам косметолога, мнение о том, что летом надо увлажнять кожу, является ошибкой. На самом деле в это время лучше выбирать питательные кремы, потому что кожа обезвожена после зимы, отметила Гришина.

В течение дня эксперт также советует пользоваться термальной водой и распылять ее на лицо, зону шеи и декольте, чтобы подпитывать кожу.

Также стоит помнить про крем с SPF-защитой, чтобы обеспечить защиту от негативных солнечных лучей и пигментации.

Вместо скрабов специалист советует использовать щадящие пенки и эмульсии, чтобы избежать дерматита и пигментации.

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