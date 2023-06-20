Россиянка осталась с ожогом глаз после наращивания ресниц

Жительница Москвы осталась с ожогом глаз после процедуры по наращиванию ресниц. Об этом сообщают «Известия».

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По словам собеседника издания, имя которого не раскрывается, россиянка посетила салон красоты, находящийся в Химках на улице 9 Мая. При этом, как сообщает источник, после визита к мастеру по наращиванию ресниц женщина обратилась за медицинской помощью.

Известно, что после обращения к врачам россиянке диагностировали химический ожог конъюктивы (слизистой оболочки, которая выстилает глазное веко с внутренней стороны и переходит на глазное яблоко — прим. «Ленты.ру») обоих глаз первой степени. Пациентке назначили лечение органа зрения.