Дерматолог объяснила, как не попасться на контрафакты в косметологии

Перед выполнением любой косметической процедуры клиенту необходимо обратить внимание на компетентность специалиста: он должен рассказать, что планирует делать, собрать анамнез и объяснить, какие препараты и для чего планирует использовать, отметила врач-дерматовенеролог Алла Королева. Она рассказала «Газете.Ru», что коробка со средством должна быть распакована при клиенте.

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Я должна открыть коробку при вас, показать стикер и выдать один экземпляр вам, также необходимо дать рекомендации по ограничениям и правилам поведения после процедуры. Врач не может этого не сделать, — уточнила специалист.

По словам дерматолога, применение неизвестных препаратов может вызвать не только проблемы эстетического характера, но и более страшные последствия, такие как абсцессы, отторжение филлера, воспаления, нагноения и аллергические реакции.

Проблема обострилась в связи с официальным уходом из России представителей крупных западных компаний. Недобросовестные косметологи стали закупать продукты неизвестного качества в условиях снижения контроля. В регионы восточнее Урала попадают бренды из Кореи, Китая, Индии, на запад России контрафакт привозят через Турцию и страны СНГ. Кроме того, существуют так называемые «туристические препараты», которые доставляют в обычных чемоданах из поездок в Дубай и Арабские Эмираты.

Ответственность за последствия применения контрафактной продукции лежит не только на косметологе, но и на пациенте. Королева призвала потребителей бережно относиться к себе и помнить о возможных опасных последствиях.

Важно помнить, что для того, чтобы получить разрешение на применение препарата, должны пройти не месяцы, а годы клинических испытаний, подтверждающих безопасность и эффективность продукта, — заключила дерматолог.