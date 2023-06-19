Косметолог дала советы по уходу за кожей в летнее время

Летнее время в средней полосе отличается довольной высокой инсоляцией, которая может навредить здоровью не меньше, чем солнце на морском побережье. Так что даже если вы отправились в отпуск в ближайшее Подмосковье, обычный набор косметических средств нужно дополнить летними «опциями». Об этом изданию Life.ru рассказала косметолог Мария Гришина.

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Сейчас уходы за кожей с жирной текстурой – кремы и маски – лучше заменить на легкие сыворотки, так как летом такие средства создают пленку на лице, закупоривая поры на коже, прежде всего рекомендовала Гришина. «Особенно негативно это скажется на людях с жирной и пористой кожей», – отметила эксперт. При этом из косметички не нужно убирать подальше питательные кремы, подчеркнула косметолог: они будут весьма кстати для питания обезвоженной после длительного зимнего сезона кожи, которая в летнее время испытывает иссушающее солярное воздействие. Расхожее мнение о том, что для лета подойдут лишь увлажняющие средства, эксперт назвала ошибочным.

Находясь на открытом воздухе, косметолог посоветовала почаще пользоваться термальной водой, распыляя ее на лицо, зону шеи и декольте в течение дня, а в случае длительного нахождения на пляже или просто на солнце, не забывать о SPF-защите, которая избавит от излишней пигментации и других серьезных последствий загара, особенно у людей со зрелой кожей.