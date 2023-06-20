Шугаринг в домашних условиях: как правильно делать, рецепт пасты

Шугаринг – отличный способ избавиться от волос на теле и лице надолго. Главный компонент - сахар, из которого готовится специальная паста. Ее наносят на кожу, после чего снимают, что позволяет избежать раздражения и травмирования кожи. Шугаринг считается более мягким и менее болезненным, по сравнению с другими способами удаления волос, например, восковой депиляции или электроэпиляцией. Кстати, вполне можно выполнить шугаринг в домашних условиях, главное – знать, как это сделать.

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«Рамблер» рассказывает, когда появился шунаринг, в чем его преимущества, кому он может быть противопоказан и как его провести самостоятельно.

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Где впервые начали применять шугаринг

Шугаринг был известен еще в древнем Египте, где женщины использовали смесь меда, лимона и сахара, чтобы удалить волосы. Впоследствии этот метод был распространен в странах Ближнего Востока - Иране и Турции, где он получил название "персидская эпиляция". Сегодня этот метод удаления волос популярен по всему миру и считается одним из самых востребованных.

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В чем преимущества шугаринга

Натуральность: в составе пасты - вода, сахар и лимонный сок, которые считаются более безопасным для кожи, чем другие вещества.

Мягкость: шугаринг не раздражает кожу и вызывает меньше болезненных ощущений, поскольку паста наносится по росту волос.

Эффективность: шугаринг удаляет волосы с корнем, что обеспечивает длительный эффект гладкости кожи.

Низкая температура: паста для шугаринга нагревается до низкой температуры, что предотвращает ожоги и снижает риск раздражения кожи.

Удобство: шугаринг не требует специального оборудования, выполнить процедуру можно даже дома самостоятельно.

Экономичность: шугаринг требует меньшего количества материалов, по сравнению с другими способами эпиляции.

Профилактика: регулярное проведение шугаринга помогает замедлить рост волос и снизить риск врастания волос.

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Чем опасен шугаринг

При шугаринге соблюдать все правила гигиены и безопасности. Неправильное использование инструментов или некачественных материалов может вызвать раздражение кожи, аллергию или даже инфекционные заболевани. Также, если у человека есть открытые раны или повреждения кожи, шугаринг может вызвать ухудшить состояние кожи. Поэтому перед проведением процедуры необходимо обратиться к профессиональному мастеру и следовать его рекомендациям.

Кому противопоказан шугаринг

Шугаринг может быть противопоказан людям с чувствительной кожей, аллергическими реакциями на компоненты сахарной пасты, заболеваниями кожи, в том числе грибковыми инфекциями, вирусными болезнями, герпесом, псориазом, экземой и другими дерматитами. Также не рекомендуется проводить шугаринг при наличии вросших волос или после недавнего загара. При беременности и кормлении грудью также следует быть осторожным и проконсультироваться с врачом, прежде чем проводить процедуру.

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Как приготовить пасту для шугаринга

Ингредиенты

2 стакана сахара

1/4 стакана воды

1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока

Приготовление

Шаг 1: В большой кастрюле смешайте сахар, воду и лимонный сок. Поставьте на средний огонь и помешивайте, пока сахар полностью не растворится.

Шаг 2: Как только сахар растворится, увеличьте огонь до средне-высокого и доведите смесь до кипения.

Шаг 3: Как только смесь начнет кипеть, уменьшите огонь до минимума и продолжайте помешивать, пока паста не станет золотисто-коричневого цвета и не приобретет консистенцию густой медовой пены.

Шаг 4: Уберите кастрюлю с огня и дайте пасте остыть до комнатной температуры.

Шаг 5: Когда паста остынет, перелейте ее в стеклянную банку или другой подходящий контейнер.

Готовую пасту можно использовать сразу же или хранить в холодильнике до 2-3 месяцев. Перед использованием немного подогрейте пасту в микроволновке или кастрюле с водой. Это поможет сделать пасту мягче, чтобы с ней было легче работать.

Как сделать шугаринг самостоятельно

Подготовьте все необходимые ингредиенты и инструменты: воду, сок лимона, сахар, кастрюлю, ложку, стеклянную банку или контейнер для хранения, специальные полоски для эпиляции. Приготовьте по рецепту. Перед использованием проверьте температуру пасты на чувствительной области кожи. Паста должна быть теплой, но не горячей, чтобы не вызвать ожоги. Нанесите пасту прямо на кожу по росту волос или на полоску для эпиляции, которую нужно будет сильно прижать к коже, после этого удалите резким движением, направленным против роста волос. Выполните манипуляцию повторно, если некоторые волосы остались, либо пройдитесь пинцетом. В конце нанесите любое средство, успокаивающее кожу, например, алоэ вера гель или крем с пантенолом.

Сложностей в том, чтобы самостоятельно удалить волосы нет, но, если вы не решаетесь или у вас чувствительная кожа, лучше обратиться к профессиональному мастеру.