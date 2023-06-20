Шугаринг в домашних условиях: как правильно делать, рецепт пасты
Шугаринг – отличный способ избавиться от волос на теле и лице надолго. Главный компонент - сахар, из которого готовится специальная паста. Ее наносят на кожу, после чего снимают, что позволяет избежать раздражения и травмирования кожи. Шугаринг считается более мягким и менее болезненным, по сравнению с другими способами удаления волос, например, восковой депиляции или электроэпиляцией. Кстати, вполне можно выполнить шугаринг в домашних условиях, главное – знать, как это сделать.
«Рамблер» рассказывает, когда появился шунаринг, в чем его преимущества, кому он может быть противопоказан и как его провести самостоятельно.
Где впервые начали применять шугаринг
Шугаринг был известен еще в древнем Египте, где женщины использовали смесь меда, лимона и сахара, чтобы удалить волосы. Впоследствии этот метод был распространен в странах Ближнего Востока - Иране и Турции, где он получил название "персидская эпиляция". Сегодня этот метод удаления волос популярен по всему миру и считается одним из самых востребованных.
В чем преимущества шугаринга
- Натуральность: в составе пасты - вода, сахар и лимонный сок, которые считаются более безопасным для кожи, чем другие вещества.
- Мягкость: шугаринг не раздражает кожу и вызывает меньше болезненных ощущений, поскольку паста наносится по росту волос.
- Эффективность: шугаринг удаляет волосы с корнем, что обеспечивает длительный эффект гладкости кожи.
- Низкая температура: паста для шугаринга нагревается до низкой температуры, что предотвращает ожоги и снижает риск раздражения кожи.
- Удобство: шугаринг не требует специального оборудования, выполнить процедуру можно даже дома самостоятельно.
- Экономичность: шугаринг требует меньшего количества материалов, по сравнению с другими способами эпиляции.
- Профилактика: регулярное проведение шугаринга помогает замедлить рост волос и снизить риск врастания волос.
Чем опасен шугаринг
При шугаринге соблюдать все правила гигиены и безопасности. Неправильное использование инструментов или некачественных материалов может вызвать раздражение кожи, аллергию или даже инфекционные заболевани. Также, если у человека есть открытые раны или повреждения кожи, шугаринг может вызвать ухудшить состояние кожи. Поэтому перед проведением процедуры необходимо обратиться к профессиональному мастеру и следовать его рекомендациям.
Кому противопоказан шугаринг
Шугаринг может быть противопоказан людям с чувствительной кожей, аллергическими реакциями на компоненты сахарной пасты, заболеваниями кожи, в том числе грибковыми инфекциями, вирусными болезнями, герпесом, псориазом, экземой и другими дерматитами. Также не рекомендуется проводить шугаринг при наличии вросших волос или после недавнего загара. При беременности и кормлении грудью также следует быть осторожным и проконсультироваться с врачом, прежде чем проводить процедуру.
Как приготовить пасту для шугаринга
Ингредиенты
- 2 стакана сахара
- 1/4 стакана воды
- 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока
Приготовление
- Шаг 1: В большой кастрюле смешайте сахар, воду и лимонный сок. Поставьте на средний огонь и помешивайте, пока сахар полностью не растворится.
- Шаг 2: Как только сахар растворится, увеличьте огонь до средне-высокого и доведите смесь до кипения.
- Шаг 3: Как только смесь начнет кипеть, уменьшите огонь до минимума и продолжайте помешивать, пока паста не станет золотисто-коричневого цвета и не приобретет консистенцию густой медовой пены.
- Шаг 4: Уберите кастрюлю с огня и дайте пасте остыть до комнатной температуры.
- Шаг 5: Когда паста остынет, перелейте ее в стеклянную банку или другой подходящий контейнер.
Готовую пасту можно использовать сразу же или хранить в холодильнике до 2-3 месяцев. Перед использованием немного подогрейте пасту в микроволновке или кастрюле с водой. Это поможет сделать пасту мягче, чтобы с ней было легче работать.
Как сделать шугаринг самостоятельно
- Подготовьте все необходимые ингредиенты и инструменты: воду, сок лимона, сахар, кастрюлю, ложку, стеклянную банку или контейнер для хранения, специальные полоски для эпиляции.
- Приготовьте по рецепту.
- Перед использованием проверьте температуру пасты на чувствительной области кожи. Паста должна быть теплой, но не горячей, чтобы не вызвать ожоги.
- Нанесите пасту прямо на кожу по росту волос или на полоску для эпиляции, которую нужно будет сильно прижать к коже, после этого удалите резким движением, направленным против роста волос. Выполните манипуляцию повторно, если некоторые волосы остались, либо пройдитесь пинцетом.
- В конце нанесите любое средство, успокаивающее кожу, например, алоэ вера гель или крем с пантенолом.
Сложностей в том, чтобы самостоятельно удалить волосы нет, но, если вы не решаетесь или у вас чувствительная кожа, лучше обратиться к профессиональному мастеру.