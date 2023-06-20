Как использовать крем от солнца в городе и на пляже

Сибиряки, которые могут наслаждаться солнцем лишь несколько месяцев в году, загорать не боятся и летом пытаются урвать его побольше. К сожалению, для кожи загар скорее вреден, чем полезен, говорит собеседница VN.ru. Пользы от ожогов тем более нет никакой.

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«Многочисленные исследования доказали вред ультрафиолетового излучения для кожи, оно ускоряет ее старение, вызывает преждевременные морщины, нарушает пигментацию, а также провоцирует появление раковых клеток, – прокомментировала VN.ru косметолог Оксана Момонова. – Поэтому солнцезащитный крем – это очень важное средство ухода за своей кожей».

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В продаже сейчас имеются тональные средства, дневные ВВ и СС кремы, пудры, бронзеры и румяна, которые дают «защиту от солнца». По словам собеседницы VN.ru, их одних летом, увы, недостаточно. Обещания производителей – это рекламный трюк.

Крем «от солнца» необходим и в городе, и на отдыхе, продолжает косметолог.

Чем светлее ваша кожа, тем выше должен быть SPF-фактор крема.

«Для передвижения по городу я рекомендую использовать крем с защитой не меньше 30. Одного нанесения на весь день недостаточно, крем желательно обновлять каждые два часа, – говорит Оксана Момонова. – Он наносится на открытые участки тела: плечи, руки и зону декольте».

Если кожа чувствительная, и вы «моментально» обгораете на солнце, берите крем со степенью защиты 40-50. Такие средства блокируют более 90% ультрафиолетовых лучей.

Крем наносится на кожу за 10-15 минут до выхода на улицу. Если же вы наносите его на пляже, первые полчаса постарайтесь побыть в тени или под зонтиком, советует Оксана Момонова.

Напомним, что самым опасным временем, когда можно заработать солнечный ожог, считается время с 11 до 16 часов дня. Если вы пренебрегли мерами профилактики и все-таки обгорели, не повторяйте свою ошибку дважды. Если кожа облезла, новый слой будет более незащищенным и чувствительным. Это значит, что обгореть без средств защиты можно еще быстрее.

Напомним, что летом в защите нуждается не только наша кожа, но и глаза. Если они не защищены, в солнечную погоду можно приобрести ожог роговицы, катаракту или заболевания радужки и сетчатки.

«Приобретать очки следует только в специализированных магазинах и оптиках. На них обязательно должна быть указана степень защиты от ультрафиолета – 400 нанометров. Ее можно определить с помощью специальных тестов в салонах оптики. Также важна и степень затемнения», – комментировала VN.ru офтальмолог Инга Кравец.