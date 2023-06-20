Как использовать крем от солнца в городе и на пляже, рассказала косметолог Оксана Момонова
Сибиряки, которые могут наслаждаться солнцем лишь несколько месяцев в году, загорать не боятся и летом пытаются урвать его побольше. К сожалению, для кожи загар скорее вреден, чем полезен, говорит собеседница VN.ru. Пользы от ожогов тем более нет никакой.
«Многочисленные исследования доказали вред ультрафиолетового излучения для кожи, оно ускоряет ее старение, вызывает преждевременные морщины, нарушает пигментацию, а также провоцирует появление раковых клеток, – прокомментировала VN.ru косметолог Оксана Момонова. – Поэтому солнцезащитный крем – это очень важное средство ухода за своей кожей».
В продаже сейчас имеются тональные средства, дневные ВВ и СС кремы, пудры, бронзеры и румяна, которые дают «защиту от солнца». По словам собеседницы VN.ru, их одних летом, увы, недостаточно. Обещания производителей – это рекламный трюк.
Крем «от солнца» необходим и в городе, и на отдыхе, продолжает косметолог.
Чем светлее ваша кожа, тем выше должен быть SPF-фактор крема.
«Для передвижения по городу я рекомендую использовать крем с защитой не меньше 30. Одного нанесения на весь день недостаточно, крем желательно обновлять каждые два часа, – говорит Оксана Момонова. – Он наносится на открытые участки тела: плечи, руки и зону декольте».
Если кожа чувствительная, и вы «моментально» обгораете на солнце, берите крем со степенью защиты 40-50. Такие средства блокируют более 90% ультрафиолетовых лучей.
Крем наносится на кожу за 10-15 минут до выхода на улицу. Если же вы наносите его на пляже, первые полчаса постарайтесь побыть в тени или под зонтиком, советует Оксана Момонова.
Напомним, что самым опасным временем, когда можно заработать солнечный ожог, считается время с 11 до 16 часов дня. Если вы пренебрегли мерами профилактики и все-таки обгорели, не повторяйте свою ошибку дважды. Если кожа облезла, новый слой будет более незащищенным и чувствительным. Это значит, что обгореть без средств защиты можно еще быстрее.
Напомним, что летом в защите нуждается не только наша кожа, но и глаза. Если они не защищены, в солнечную погоду можно приобрести ожог роговицы, катаракту или заболевания радужки и сетчатки.
«Приобретать очки следует только в специализированных магазинах и оптиках. На них обязательно должна быть указана степень защиты от ультрафиолета – 400 нанометров. Ее можно определить с помощью специальных тестов в салонах оптики. Также важна и степень затемнения», – комментировала VN.ru офтальмолог Инга Кравец.
Солнечные очки для детей выбирают по тем же критериям, что и для взрослых. Одно но – если очки делаются на заказ, а такое также практикуют, линзы ставятся не стеклянные, а пластиковые.