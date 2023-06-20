60-летняя китаянка удивляет людей молодой внешностью

Пожилая женщина из Китая удивляет людей своей внешностью, пишет Asia One. Ей исполнилось 60 лет, но незнакомцы считают, что она едва разменяла третий десяток.

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Бао Сяолин называет себя "нестареющей бабушкой". Женщина говорит, что выглядит моложе своего возраста благодаря фитнес-тренировкам, к которым она пристрастилась еще с 38 лет.

Китаянка вспоминает, что в тот период времени жила с лишим весом и не могла носить свою одежду.

"Объем моей талии был 27 дюймов, когда мне было 20 лет, а сейчас 25 дюймов", - похвасталась она своими достижениями.

Кроме ежедневных тренировок Бао встает в семь утра и внимательно следит за своим питанием. Женщина также успешно сдала экзамен на инструктора по аэробике и теперь ведет занятия для всех желающих.