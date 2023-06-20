60-летняя китаянка удивляет людей молодой внешностью
Пожилая женщина из Китая удивляет людей своей внешностью, пишет Asia One. Ей исполнилось 60 лет, но незнакомцы считают, что она едва разменяла третий десяток.
Бао Сяолин называет себя "нестареющей бабушкой". Женщина говорит, что выглядит моложе своего возраста благодаря фитнес-тренировкам, к которым она пристрастилась еще с 38 лет.
Китаянка вспоминает, что в тот период времени жила с лишим весом и не могла носить свою одежду.
"Объем моей талии был 27 дюймов, когда мне было 20 лет, а сейчас 25 дюймов", - похвасталась она своими достижениями.
Кроме ежедневных тренировок Бао встает в семь утра и внимательно следит за своим питанием. Женщина также успешно сдала экзамен на инструктора по аэробике и теперь ведет занятия для всех желающих.
"Мой самый большой урок за 20 лет занятий фитнесом заключается в том, что упражнения приносят уверенность, здоровье и молодое мышление", - добавила Бао.