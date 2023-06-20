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Россиянкам перечислили косметические процедуры, от которых необходимо отказаться летом

Некоторые процедуры, которые предлагают косметические салоны, могут быть опасны для проведения в летний период, заявил врач-хирург Александр Умнов.

Названы косметические процедуры, от которых необходимо отказаться летом
© Слово и Дело

Девушкам стоит быть осторожными в погоне за красотой в жаркий сезон. Не стоит проходить лазерную эпиляцию летом, поскольку во время процедуры происходит воздействие не только на волоски, но и на кожу. Она становится более уязвимой и теряет необходимый уровень защиты перед солнечными лучами, передает Life.

«Лучше такую процедуру проводить в зимний период, чтобы избежать солнечных ожогов, так как кожа после подобной эпиляции становится более уязвимой», — заявил Александр Умнов.

Также необходимо отказаться от инъекций ботокса в летний сезон. Используемые во время процедуры препараты чувствительны к жаре, поэтому после первой же солнечной ванны эффект от услуги будет потерян, подчеркнул врач.

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