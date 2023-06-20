Названы косметические процедуры, от которых необходимо отказаться летом

Девушкам стоит быть осторожными в погоне за красотой в жаркий сезон. Не стоит проходить лазерную эпиляцию летом, поскольку во время процедуры происходит воздействие не только на волоски, но и на кожу. Она становится более уязвимой и теряет необходимый уровень защиты перед солнечными лучами, передает Life.