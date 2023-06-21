Как предотвратить появление морщин

Старение кожи начинается с первого дня жизни человека, к 30 годам признаки его отчётливо заявляют о себе.

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Как быстро это произойдёт и насколько явными будут изменения, зависит от образа жизни человека и степени его заботы о себе и в частности ухода за кожей.

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Какие бывают морщины

Врач-косметолог, дерматолог Елена Шаманина отметила, что для начала следует понять, что морщины бывают разные, и в зависимости от того, о каких морщинах идёт речь, методы профилактики тоже будут отличаться.

Специалисты выделяют две основные группы таких дефектов кожи:

Мимические морщины — возникают из-за мимических сокращений мышц. Если человек, например, хмурится, можно увидеть в этот момент, как появляется продольная морщина в области межбровья. С возрастом выраженность дефектов усиливается, и они уже становятся заметными не только в момент мимической активности, но и в покое.

Статические морщины — появляются в результате возрастных изменений, которые происходят в коже. Статические морщины видны в покое и могут быть разной глубины залегания — от мелких до более глубоких.

Как избавиться от морщин

Важно понимать, что для эффективной работы с морщинами необходимо работать не с одной морщиной, а именно с зоной полностью, например с лицом.

Домашний уход

Врач посоветовала правильные действия с помощью специальных косметических средств. Домашний уход для профилактики морщин нужен с того момента, когда этих самых морщин и в помине нет — а это ещё с подросткового возраста.

С возрастом домашний уход должен становиться разнообразнее. Для предупреждения морщин надо работать над повышением качества кожи. Чем оно лучше, тем выше плотность кожи, а значит, и меньше число изменений.

Отказаться от загара

Ещё для сохранения молодости полезен совет — отказ от загара. Ультрафиолетовое излучение — враг нашей кожи, который вызывает множественные негативные изменения в ней. В результате изменений из-за солнца развиваются фотостарение, гиперпигментация и даже онкология. В идеале в жаркую погоду лучше прятать лицо от солнца и не забывать про кремы с SPF-фильтром.

Косметические процедуры

Для профилактики морщин сейчас очень популярна ботулинотерапия. Однако её советуют именно на начальных стадиях формирования морщин, а не тогда, когда они уже превратились в статические и видны даже в покое. Лазерное омоложение — это прекрасная и эффективная процедура, которая противодействует гравитационному птозу и сохраняет овал лица.

Сейчас врачи-косметологи могут предложить большое количество процедур — от массажа до инъекционных и аппаратных техник, которые помогут в профилактике морщин и способны существенно их уменьшить. Но очень важно правильно подобрать эти манипуляции. В идеале нужно сначала проконсультироваться со специалистом.