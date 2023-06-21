Почему делать гель-маникюр дома опасно

Маникюр гель-лаком, пожалуй, одна из самых популярных процедур в салонах красоты у женщин. Мастера рекомендуют обновлять гель-лак не реже двух раз в месяц, но для некоторых девушек такие расходы кажутся чрезмерными.

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Вот почему многие приобретают гель-лампу и делают себе маникюр самостоятельно в домашних условиях. Это существенно экономит время и деньги, но мало кто задумывается о том, что проводить данную процедуру дома может быть опасно. Об этом сообщила Британская ассоциация дерматологов.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Специалисты провели исследование и выяснили, что неправильное использование гель-лака способно привести к серьезным проблемам. У 2,4% есть аллергия на акрилат, который входит в состав гель-лака. К слову, это один из ключевых компонентов, благодаря которому покрытие сохраняет свой первоначальный вид несколько недель.

Аллергия на акрилат проявляется, если лак контактирует с кожей. В салонах профессиональные мастера редко по неосторожности наносят лак на кожу, но, если делать маникюр самостоятельно, допустить ошибку гораздо проще.

По словам британского дерматолога Дейдры Бакли, каждый такой случай увеличивает вероятность развития аллергии.

"Это верно в отношении любого аллергена. Если подвергаетесь его воздействию в течение многих лет, у вас больше шансов стать аллергиком", – подчеркнула медик.

Чаще всего аллергия на гель-лак проявляется посредством контактного дерматита. В месте, где кожа соприкоснулась с аллергеном, она начинает отекать, краснеть, шелушиться и зудеть. Кроме того, аллергия сопровождается сыпью.

Если речь идет о маникюре, то такая аллергия зачастую охватывает только пальцы и кисти рук. Но бывают случаи, когда она возникает также на шее и на лице. Это происходит при использовании некачественной УФ-лампы: лак застывает не до конца, из-за чего его частицы попадают на другие части тела.

Эксперты рекомендуют отказаться от самостоятельного нанесения гель-лака, либо проводить процедуру с максимальной осторожностью. В салоне также важно следить за тем, как мастер наносит лак, чтобы покрытие точно не оказалось на коже.