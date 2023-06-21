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Женщины перечислили недостатки большой груди

Женщины с форума Reddit перечислили главные минусы обладания большой грудью. Недостатки этой особенности они назвали в ответ на соответствующий вопрос в разделе AskReddit.

Женщины перечислили недостатки большой груди
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Одним из самых популярных стал комментарий о невозможности подобрать футболку нужного размера, которая не делала бы образ вызывающим или фигуру — мешковатой.

Тесная футболка? Слишком сексуально. Просторная? Выглядишь беременной, — meekonesfade, пользовательница Reddit.

Одна из подписчиц форума пожаловалась, что большая грудь мешает ей общаться с людьми и выражать привязанность дружескими объятиями.

Боковые объятия! Я чувствую, что людям некомфортно с моим телом, и получаю чертовы боковые недообъятия, — _octo_hoof_, пользовательница Reddit

Кроме того, пожаловались женщины, большая грудь потеет и под ней появляется раздражение на коже.

С ними так жарко. И я потею больше, когда тревожусь, а тревожусь я всегда, особенно сидя в прохладной комнате с вымокшей под грудью одеждой, — illTheHoleInMyLife, пользовательница Reddit.

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