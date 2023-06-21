$84.25+0.0192.00-0.07

Косметолог перечислила процедуры для кожи, которые не рекомендуется делать летом

Летом кожа сильнее чем в другое время подвержена внешним воздействиям.

Процедуры для кожи, которые не рекомендуется делать летом
© Волгоградская правда

Косметолог Натэла Гришина рассказала, каких процедур для кожи лица стоит избегать в летний период.

Так, сильнее всего навредить коже может такая процедура, как пиллинг. Она повреждает верхний слой, из-за чего кожа становится беззащитна перед солнечными лучами.

Также летом не стоит делать коррекцию пигментации, лучше эту процедуру отложить до осени. При воздействии солнечных лучей пигментные пятна после коррекции станут лишь ярче.

Помимо этого, летом также не рекомендована процедура удаления татуажа. Она повреждает кожный покров, что приводит к нежелательным последствиям.

Подробнее читайте в материале «ФАН».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители