Процедуры для кожи, которые не рекомендуется делать летом

Летом кожа сильнее чем в другое время подвержена внешним воздействиям.

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Косметолог Натэла Гришина рассказала, каких процедур для кожи лица стоит избегать в летний период.

Так, сильнее всего навредить коже может такая процедура, как пиллинг. Она повреждает верхний слой, из-за чего кожа становится беззащитна перед солнечными лучами.

Также летом не стоит делать коррекцию пигментации, лучше эту процедуру отложить до осени. При воздействии солнечных лучей пигментные пятна после коррекции станут лишь ярче.

Помимо этого, летом также не рекомендована процедура удаления татуажа. Она повреждает кожный покров, что приводит к нежелательным последствиям.