Блогерша показала небритое тело в летнем наряде и восхитила подписчиков

Юзерша с никнеймом girl_ontheroad регулярно размещает ролики, в которых демонстрирует растительность по всему телу и призывает пользователей сети выглядеть натурально. На последних опубликованных кадрах она предстала в купальнике и юбке на фоне плантаций. При этом девушка подняла руки вверх и показала длинные темные волосы в области подмышек.