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Блогерша показала небритое тело в летнем наряде и восхитила подписчиков

Блогерша Миша (фамилия неизвестна) показала небритое тело в летнем наряде и восхитила подписчиков в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша показала небритое тело в летнем наряде и восхитила подписчиков
© Lenta.ru

Юзерша с никнеймом girl_ontheroad регулярно размещает ролики, в которых демонстрирует растительность по всему телу и призывает пользователей сети выглядеть натурально. На последних опубликованных кадрах она предстала в купальнике и юбке на фоне плантаций. При этом девушка подняла руки вверх и показала длинные темные волосы в области подмышек.

Подписчики оценили внешний вид Миши в комментариях под постом.

«Ты великолепна и очень обаятельна», «Мне тоже нравятся волосатые подмышки», «Все натурально», — высказывались они.

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