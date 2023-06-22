Какие косметические процедуры не рекомендуется делать летом
Косметолог Натэла Гришина рассказала, от каких процедур стоит отказаться в летний период, когда кожа особенно подвержена внешним воздействиям.
Особенно сильно в летний период могут навредить пилинги. Они нарушают верхний слой кожи, из-за чего она теряет защиту и становится более подвержена воздействию солнечных лучей.
По совету косметолога, об этой процедуре лучше позабыть до осени. Если пилинг необходим перед каким-то важным мероприятием, стоит выбрать не агрессивный и после пользоваться средством с высоким фактором защиты от солнечных лучей.
С коррекцией пигментации тоже лучше повременить. Все отбеливающие процедуры сильно воздействуют на эпидермис, что негативно сказывается на защите кожного покрова. Да и летом может произойти обратный эффект и пигментация усилится.
То же самое с удалением татуировок и татуажа.
А вот с инъекциями противоположная история. Раньше они были в строгом запрете, а сейчас препараты содержат в себе много увлажняющих компонентов и уже не так опасны.
Косметолог Натэла Гришина отметила в разговоре с РИА ФАН: - Более того, иногда мы даже рекомендуем их в период повышенного солнечного воздействия, например, перед поездками на море. Делать подобные процедуры стоит за неделю до путешествия, и подходить к этому вопросу грамотно.