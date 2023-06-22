Какие косметические процедуры не рекомендуется делать летом

Косметолог Натэла Гришина рассказала, от каких процедур стоит отказаться в летний период, когда кожа особенно подвержена внешним воздействиям.

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Особенно сильно в летний период могут навредить пилинги. Они нарушают верхний слой кожи, из-за чего она теряет защиту и становится более подвержена воздействию солнечных лучей.

По совету косметолога, об этой процедуре лучше позабыть до осени. Если пилинг необходим перед каким-то важным мероприятием, стоит выбрать не агрессивный и после пользоваться средством с высоким фактором защиты от солнечных лучей.

С коррекцией пигментации тоже лучше повременить. Все отбеливающие процедуры сильно воздействуют на эпидермис, что негативно сказывается на защите кожного покрова. Да и летом может произойти обратный эффект и пигментация усилится.

То же самое с удалением татуировок и татуажа.

А вот с инъекциями противоположная история. Раньше они были в строгом запрете, а сейчас препараты содержат в себе много увлажняющих компонентов и уже не так опасны.