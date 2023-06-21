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Девушка впервые сделала эпиляцию зоны бикини и рассмешила пользователей сети

Блогерша Жюстин Стаффорд из Ирландии впервые сделала восковую эпиляцию зоны бикини и рассмешила пользователей сети. Свои опытом она поделилась в TikTok-аккаунте, который насчитывает 256,2 тысячи подписчиков.

Девушка сделала эпиляцию зоны бикини и рассмешила пользователей сети
© Lenta.ru

В опубликованном ролике юзерша с никнеймом @justinestaffordcomedy рассказала, что решила убрать нежелательную растительность в интимной зоне.

«Я подумала, что было бы неплохо хоть раз убрать этот пучок брокколи из волос», — пошутила девушка.

По ее словам, мастер предложила ей выбрать воск, а затем приступила к процедуре, убрав лишние волосы на лобке и ягодицах. Как утверждает инфлюэнсерша, данный процесс показался ей очень болезненным.

«Хочу признаться, что все люди, которые идут на это регулярно, вы не просто люди. Вы выше всех нас, и я вас очень уважаю!» — заявила она, добавив, что потратила на услугу 70 фунтов стерлингов (7,5 тысячи рублей).

Подписчики оценили поступок женщины в комментариях под постом.

«Пучок брокколи меня очень развеселил!», «Я падаю со смеху», «Боже, это очень смешно», — написали они.

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