Иногда морщины начинают появляться уже в молодом возрасте. Почему так происходит, и что следует делать во избежание этого, "Известиям" рассказала косметолог, дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Энтель.

По ее словам, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей фотостарение является одной из самых неочевидных причин раннего старения кожи. В большей степени ему подвержены люди со светлой и чувствительной кожей. По этой причине во время нахождения на солнце важно использовать солнцезащитные средства с высоким фактором защиты (SPF 30, SPF 50 и больше).

"Пренебрежение этой рекомендацией повышает риск появления ранних морщин, пигментации и обезвоженности кожи. А для того, чтобы предупредить появление морщин вокруг глаз, дополнительно рекомендуется летом носить солнцезащитные очки" – уточнила специалист.

Оставление декоративной косметики на коже лица на ночь также может способно спровоцировать появление ранних признаков старения, обратила внимание косметолог.

Чтобы этого не произошло, следует сбалансированно питаться, выпивать достаточное количество воды и подобрать подходящие средства ухода за кожей лица, обратила внимание врач. Кроме того, важно вести активный образ жизни, соблюдать режим сна и по возможности избегать открытых солнечных лучей, резюмировала она.