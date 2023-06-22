Блогер раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью

Блогерша Хлоя Тейлор из Великобритании раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,5 миллиона подписчиков.

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Юзерша рассказала, что многие девушки сталкиваются в жару с подобной проблемой.

«Нет ничего хуже, чем надеть симпатичный наряд летом, а затем оказаться на улице и понять, что твой бюст вспотел», — заявила она.

Так, для выхода из данной ситуации инфлюэнсерша посоветовала наклеивать прокладки на внутреннюю сторону чашек бюстгальтера.