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Блогер раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью

Блогерша Хлоя Тейлор из Великобритании раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,5 миллиона подписчиков.

Блогер раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью
© Lenta.ru

Юзерша рассказала, что многие девушки сталкиваются в жару с подобной проблемой.

«Нет ничего хуже, чем надеть симпатичный наряд летом, а затем оказаться на улице и понять, что твой бюст вспотел», — заявила она.

Так, для выхода из данной ситуации инфлюэнсерша посоветовала наклеивать прокладки на внутреннюю сторону чашек бюстгальтера.

Кроме того, автор ролика порекомендовала сбрызгивать бедра лаком для волос, чтобы юбка или платье не задирались во время ходьбы.

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