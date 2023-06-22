Дерматолог рассказала, почему корейская косметика опасна

Тренд на использование корейской косметики пришел в Россию давно, и до сих пор продажи средств из 10-ступенчатого ухода, очищения и тонизирования бьют все рекорды. Производители, а также продавцы и маркетологи обещают решение всех проблем: вылечить акне, разгладить морщины и даже отбелить кожу.

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Дерматолог Амина Пирманова разбила в пух и прах уловки маркетологов и рассказала, чем могут быть опасны средства для кожи из Кореи, а также почему они на самом деле не помогут даже при незначительных проблемах.

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Чем корейская косметика принципиально отличается от европейской?

Для начала надо запомнить, что вообще вся косметика для ухода делится на три группы: аптечная, косметическая и космецевтика (это что-то среднее между косметическими средствами и аптечными препаратами). Первая – это разработки ученых и лабораторий, с серьезными тестами и высоким содержанием веществ. Вторая создается по принципу «лучше – не навредить»: содержание активных веществ минимальное, так что и пользы ждать не приходится. Космецевтика находится где-то между ними.

Так вот, корейцы любят использовать натуральные вещества в уходовые средства: центеллу азиатскую, муцин улитки, змеиный яд. Еще они часто добавляют средства для отбеливания кожи и избавления от пигментации.

Еще одна особенность – наслоение. Считается, что эталонное количество средств в системе корейского ухода – десять. Именно столько муссов, гелей, тоников и так далее по очереди нужно наносить на лицо друг за другом, чтобы все работало.

В европейской косметике нет такого культа натуральности, а также считается достаточным использование пары-тройки средств на регулярной основе.

Что не так с корейским уходом?

Первый этап корейского ухода – удаление макияжа и сильных загрязнений. Для этого рекомендуют использовать гидрофильное масло. Дерматолог Амина Пирманова отмечает: способ имеет право на существование. Но с некоторыми оговорками: только для удаления с лица плотных текстур косметики, нанести и сразу удалить влажными ватными дисками и затем очистить лицо гелем или пенкой.

Далее идет вторая ступень – очищение. Корейские бренды предлагают гели или пенки. Конечно, это необходимый этап, но смотреть надо не на бренд. Как отмечает дерматолог, главное – состав. Важно, чтобы в нем не было агрессивных ПАВ, а pH держался на уровне 5,5. Кроме того, утром умываться нужно далеко не всем: все зависит от состояния кожи и даже времени года.

Далее в корейской системе ухода идет пилинг – один-два раза в неделю. Дерматолог подтвердила, что без регулярного обновления кожа становится обезвоженной: вещества, которые отвечают за удержание влаги, вырабатываются живыми клетками эпидермиса. Но снова есть нюансы: нужен именно кислотный пилинг (от 3,5 до 4,5 pH). Щелочной пилинг, скатка и скраб не подойдут, – а именно такие чаще всего присутствуют в линейках корейской косметики. Также важно делать кислотный пилинг по вечерам, не утром или днем.

Следом после умывания и пилинга надо нанести тонер. В корейской системе ухода это необходимый этап. А вот дерматолог так не читает и называет тонер дополнением к базе, если у кожи есть дополнительные потребности.

Потом надо нанести сыворотку. Средство направленно действует против основных проблем кожи (так заявляют производители). Амина Пирманова уверяет: сыворотка – тоже не обязательный элемент в уходе. Но она может решить одну конкретную проблему благодаря нужному составу: или разглаживать кожу, или увлажнять ее, или убирать акне.

Следующий этап – эмульсия. Это смесь воды, масла и эмульгатора. Легкая версия крема. Дерматолог согласна, что такая консистенция предпочтительнее для жирной кожи.

Следом рекомендуется наносить крем вокруг глаз, который дерматолог тоже поддерживает: за этой зоной нужен особый уход. А вот новый этап, жирный крем, – уже лишнее. Надо выбрать что-то одно: или эмульсия, или крем. И то, и другое наносить не стоит. Если эмульсия не справляется с увлажнением, лучше нанести эмолент, а если и это не помогает, то под эмолент нанести другое средство с другим механизмом действия.

Перед выходом на улицу нужна еще защита от солнца. По корейской системе наносить средства с SPF требуется круглогодично и в любую погоду. А вот дерматолог – против: постоянно носить солнцезащиту не стоит.

Наконец, последний этап – маски. Речь идет чаще о тканевых вариантах. Их, опять же, нужно выбирать по составу и потребностям кожи.

Дерматолог подчеркнула: 10 средств по утрам и вечерам – не лучшее, что можно сделать со своей кожей. Достаточно базы из трех или четырех средств. Это очищение, увлажнение, пилинг и защита.

Какие еще проблемы есть у популярных корейских средств

Кремы со змеиным ядом (или его синтетической копией), которые продвигаются для омоложения, могут нанести коже вред. По словам дерматолога, такое вещество в составе может обеспечить отек, что к лифтингу отношения не имеет.

Еще одно популярное средство для сокращения морщин – крем с коллагеном – тоже очень сомнительно. Коллаген только стягивает кожу, не проникая внутрь и не омолаживая ее ни на секунду. Модное нынче вещество в кремах работает банально как влажный компресс.