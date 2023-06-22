Почему нужно смывать косметику на ночь

Дерматолог-косметолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Светлана Лапина пояснила, что удалять косметику в ночное время необходимо, так как ночь является периодом активного восстановления кожи, сообщает Газета.ru.

© В Подмосковье

По ее словам, кожу нужно регулярно очищать от пыли, пота, кожного сала и декоративной косметики. Но методы и средства очищения определяются типом кожи и сезоном.

«Традиционное ежедневное очищение подразумевает удаление декоративной косметики. Особенно это актуально при использовании плотного грима, например, у людей творческих специальностей», – объяснила врач.

Лапина подчеркнула, что несмытая декоративная косметика приобретает к утру неопрятный вид, пропитывает верхние слои эпидермиса, кожа не успевая восстановиться, приобретает сероватый оттенок.