Врач перечислила россиянам причины раннего появления морщин

Кандидат медицинских наук и врач-косметолог Татьяна Энтель перечислила россиянам причины раннего появления морщин. Ее комментарий публикуют «Известия».

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В первую очередь специалистка объяснила, что первые косметические дефекты возникают вследствие мимической активности, чаще всего в области век и лба. «Поначалу они практически незаметны, однако со временем, особенно, если человек имеет привычку часто щуриться или морщиться, становятся более глубокими и выраженными. Поэтому рекомендуется следить за своей мимикой», — заявила доктор.

Помимо этого, по словам медика, генетическая предрасположенность и состояние здоровья также влияют на внешний вид человека. «Так, например, появлению морщин могут способствовать гормональный дисбаланс, сильные и продолжительные стрессы, недостаток сна и отдыха. Поэтому очень важно не только ухаживать за кожей, но и следить за здоровьем», — уточнила Энтель.

Кроме того, косметолог отметила, что ключевую роль играют неправильный уход за кожей, обезвоженность из-за недостаточного потребления воды, курение и употребление алкоголя, а также малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание. При этом самой неочевидной причиной появления морщин, по мнению врача, является фотостарение, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей.

В заключение собеседница издания обратила внимание на необходимость смывать декоративную косметику перед сном. Она пояснила, что привычка не убирать с кожи средства для макияжа приводит к появлению видимых складок на коже.