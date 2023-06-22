Из 15 в 30: какие привычки старят кожу

В юности нам всем хочется поскорее стать взрослыми. С возрастом же приходит противоположное желание, и мы делаем все, чтобы выглядеть моложе. Но есть такие привычки, которые не только мешают поддерживать свежесть лица, но и, напротив, накидывают пару лет сверху. Врач-косметолог, дерматолог, инъекционист, Анастасия Юрганова рассказала о том, как мы сами можем себя состарить.

© Eva.ru

Привычка 1: Загорать под палящим солнцем и без защиты

Видео дня

«Я на солнышке лежу» для многих женщин становится девизом. В летний период они часами подставляют его лучам свою кожу даже в самые опасные часы. Большинство из них не используют при этом крема с UF-защитой. А ведь фотозащита придумана неспроста.

Солнце действительно оказывает негативное влияние на наш внешний вид, а именно — провоцирует фотостарение. Солнечные лучи коварны: они действуют постепенно и незаметно: вы обгорели, и организм раз за разом теряет ресурсы, чтобы продлить вашу молодость. А еще у любительниц загара частенько появляются пигментные пятна. Эстетичным бонусом их вряд ли назовешь.

Привычка 2: Питаться несбалансировано

«Ты то, что ты ешь» — фраза, которая как нельзя лучше вписывается в контекст. Ведь большое влияние на кожу оказывает как раз-таки питание. Можно сколько угодно наносить питательные маски, использовать премиальную косметику, но если вашему организму не хватает микроэлементов, эффект будет краткосрочный (или его совсем не будет).

Нехватка микроэлементов может привести к различным «поломкам» внутри организма: хуже переносится кислород к тканям, вы начинаете испытывать большое раздражение, происходит перевозбуждение нервной системы (например, вы дольше и сложнее засыпаете), нарушается водно-солевой обмен, ухудшается иммунитет. На внешности все это сказывается не лучшим образом. Если не хотите допустить такого итога, обязательно сдавайте раз в год анализ крови на микроэлементы и поддерживайте их в норме с помощью питания и приема витаминов.

Привычка 3: Пренебрегать домашним уходом

Среди женщин распространен миф: не буду трогать кожу, дольше останусь молодой. Но так это не работает. Домашний уход — важнейшая составляющая beauty-комплекса, и приучать к нему девушек нужно с подросткового возраста. Обязательно умывание перед сном, снятие макияжа и нанесение крема. Очищение поможет снять излишки загрязнения, а крем — увлажнить и смягчить кожу после. Вплоть до 18-летнего возраста этого будет вполне достаточно, при условии, что на коже нет акне и других дерматозов.

С годами количество средств для домашнего ухода в косметичке будет увеличиваться, а подбирать их лучше, обратившись за советом к профессионалу.

Привычка 4: Пить слишком мало воды

Человек, как известно, на 60% состоит из воды: это неотъемлемая часть нас. Поэтому так важно употреблять ее в достаточном количестве. Если вы пренебрегаете этим правилом, кожа реагирует мгновенно: она может стать сухой, тусклой и грубой. Одной из причин этого является фермент химотрипсин, который отвечает за отшелушивание роговых чешуек эпидермиса и без достаточного количества воды работает неэффективно. В результате новые клетки не образуются так быстро, а вместо этого кожа становится грубой и шероховатой. Кроме того, кожа может быть более подвержена появлению морщин.

Даже в средневековье персидский ученый Авиценна говорил, что старость — это сухость. Не хотите превратиться в сморщенное яблочко? Тогда приучите себя пить воду, ведь именно она циркулирует с током крови и растворяет все соли и питательные вещества, помогая им усваиваться. Чтобы высчитать свою дневную норму потребления воды, умножьте 30 мл на ваш вес в килограммах. Первое время вам придется следить за тем, чтобы вы действительно выпивали такое количество жидкости. Потом это войдет в привычку.

Привычка 5: Не заботиться о руках и шее

Считается, что сильнее всего возраст выдают руки и шея. В первом случае все понятно: руками мы постоянно что-то делаем по дому, соприкасаемся с водой, моющими средствами. С шеей все не так очевидно, она ведь не подвергается механическим воздействиям, при этом стареет быстрее лица.

На самом деле все просто: в отличие от лица, у кожи на шее нет подкожно-жировой клетчатки. Поэтому крема для лица на шее и в зоне декольте не так эффективны. Стоит подобрать специальный уход и наносить его ежедневно мягкими движениями от ключиц к подбородку. Обязательно используйте крема с усиленной UF-защитой, так как шея подвержена влиянию солнца сильнее кожи лица. Также очень важно держать осанку, чтобы мышцы шеи были в тонусе и «боролись» с птозом. Что же касается рук — обязательно используйте резиновые перчатки при уборке и почаще делайте парафинотерапию.

Привычка 6: Пренебрегать свежим воздухом

В нашей мире так много жизненноважных вещей, к которым мы привыкли и относимся как к должному. Взять тот же воздух — мы просто дышим им, не анализируя, какое воздействие он оказывает на наш организм. А ведь это очень важно, особенно в условиях городских квартир, где воздух пересушен, что сказывается на коже не лучшим образом. Она становится обезвоженной. Кожа отдает всю влагу, чтобы защитить поверхностный слой и препятствовать его повреждению. В итоге морщины становятся ярко выраженными: внутренним структурам не хватает влаги для выполнения своей работы.