Аллерголог рассказала, каких витаминов не хватает при сухости кожи

Врач — аллерголог-иммунолог Юлия Миневич пояснила, каких витаминов не хватает в организме, если сохнет кожа.

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Сухость кожи может быть связана с различными факторами, включая недостаток определенных витаминов. Например, витамина А: вещество помогает восстанавливать и поддерживать здоровые клетки кожи. Если витамина А в организме недостаточно, то возникают сухость, шелушение, экзема. Недостаток этого витамина можно восполнить при помощи моркови, тыквы, листовых зеленых овощей.

Витамин В5, также известный как пантотеновая кислота, тоже очень важен для здоровой кожи, поскольку он помогает сохранять ее увлажненной и гладкой. Витамин можно получить из мяса, рыбы, яиц, орехов и зерновых.

Также для здоровой кожи необходим витамин С, который помогает защитить кожу от свободных радикалов, повреждающих клетки и вызывающих сухость, передает aif.ru.

Ранее дерматолог Арина Суворова рассказала о продуктах, которые помогут сохранить здоровье и молодость лица. По словам Суворовой, необходимо пить зеленый чай и больше воды. Также не стоит забывать о ягодах и цитрусовых, передает ФАН.