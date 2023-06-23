Что такое фототип кожи и зачем нужно его знать

С приходом лета и палящего солнца важно определиться со своим фототипом — генетически обусловленной степенью чувствительности кожных покровов к солнечному излучению. Эксперты в комментарии для «Слово и Дело» рассказали, почему важно знать свой фототип и как его определить.

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Фототип кожи — это тип кожи по цвету и степени чувствительности к воздействию солнечных лучей. Шкалу разработал американский дерматолог Томас Фитцпатрик в 1975 году. Методика изначально помогала определить, какое количество времени человек может находиться под солнечными лучами без вреда для здоровья. Однако немного позднее ее взяли на вооружение дерматологи-косметологи для более корректного назначения косметологических процедур и уходовых средств.

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Какие бывают фототипы?

В основе классификации лежит шестиступенчатая шкала Фитцпатрика. К первому фототипу относятся люди с самым светлым оттенком кожи, которая очень чувствительна к загару и моментально обгорает. У кельтского фототипа рыжие волосы или светлый блонд, голубые глаза, часто бывают веснушки.

Представители второго фототипа отличаются светлым оттенком кожи, серым, голубым или зеленым цветом глаз, каштановыми или русыми волосами. Нордический фототип также чувствителен к ультрафиолету. У таких людей есть высокий риск появления солнечных ожогов, но кожа все же принимает загар.

Третий фототип характеризуется слегка смуглым оттенком кожи, которая хорошо поддается загару и минимально склонна к получению ожогов. Люди данного фототипа обладают темно-русыми и каштановыми волосами и цветом глаз от серого до светло-коричневого.

К четвертому фототипу относятся люди со смуглой, оливковой кожей, которая практически не обгорает на солнце. Глаза у представителей средиземноморского фототипа карие, а волосы — тёмно-каштановые.

Пятый фототип — люди с темно-коричневым, очень смуглым оттенком кожи, не чувствительной к солнечным лучам. Риск ожогов — минимальный. Глаза и волосы у представителей этого фототипа темные.

Наконец, люди с шестым фототипом (африканским) имеют самый темный оттенок кожи, который усиливается от солнечных лучей, но кожа при этом не обгорает.

Зачем нужно знать фототип своей кожи?

Главный врач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бадаева в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: знание своего фототипа позволяет определить безопасное количество времени на солнце, а также склонность к появлению рака кожи. Помимо прочего, это помогает узнать и необходимость в использовании защиты от солнца.

«У первого и второго фототипов риск негативных последствий выше, поэтому защищать кожу нужно сильнее: фактор SPF защиты должен быть не меньше 30, а в аптечке всегда должны присутствовать кремы для восстановления кожи после загара с Д-пантенолом и витамином Е. Людям с кельтским и нордическим фототипами также рекомендуется регулярно проходить обследования у онколога для осмотра родинок, желательно два раза в год», — отмечает Татьяна Бадаева.

Российский ученый Станислав Сидоров в комментарии для «Слово и Дело» подчеркнул: определение фототипа важно и при выполнении некоторых косметологических процедур, например, при лазерной эпиляции. В зависимости от фототипа устанавливается мощность воздействия лазера, частота и количество сеансов.

«Врачи и косметологи часто используют фототипы кожи для определения подходящих процедур и продуктов. Например, некоторые виды лазерных процедур или процедур химического пилинга могут не подходить для темной кожи. Более того, зная свой фототип, вы можете выбрать наиболее подходящие для вас продукты для ухода за кожей и косметику», — отметил Станислав Сидоров.