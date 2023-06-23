Блогерша раскрыла простой способ избежать на одежде пятен от макияжа
Блогерша Лиэнн раскрыла простой способ избежать на одежде пятен от макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.
Инфлюэнсерша с никнеймом @itslyanne.x рассказала, что после нанесения косметических средств планирует примерить длинную зеленую юбку и облегающую белую футболку. Чтобы не испортить ткань средствами для мейкапа, она завязала на голове платок таким образом, чтобы он закрывал лицо. Затем юзерша надела футболку и освободила лицо от ткани. На размещенных кадрах видно, что предмет гардероба остался чистым и сохранил свой прежний вид.
«Каждый раз, когда вы надеваете облегающую одежду и уже нанесли макияж, используйте любой шарф, чтобы закрыть им лицо. Так вы сможете не испачкать косметикой предметы гардероба», — посоветовала она.