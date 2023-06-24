Причины появления и лечение прыщей на лице

Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с высыпаниями на коже лица. У кого-то прыщи появляются и проходят самостоятельно, а кто-то безуспешно борется с ними на протяжении долгих месяцев или даже лет.

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«Лента.ру» поговорила с врачом-дерматологом и выяснила, в чем отличие прыщей от акне, какие причины способствуют развитию этих явлений и как их лечить.

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В чем разница между прыщами и акне?

Под словом «прыщи» часто подразумевают различные воспаления кожи лица и тела — белые угри, черные точки (комедоны), маленькие красные бугорки (папулы), большие подкожные шишки или болезненные гнойные образования.

По мнению врача-дерматолога и косметолога Марии Марусиной, понятие «прыщи» важно разделить на две категории.

1. К первой категории относятся эпизодические воспалительные элементы, нерегулярные проблемы с кожей, появляющиеся, например, перед менструацией. Такие прыщи — норма, они не являются патологией.

2. Вторая категория — акне. Это хроническое кожное заболевание, которое занимает свое важное место в международной классификации болезней (МКБ). Оно имеет несколько степеней тяжести. Универсальной причины акне не существует — есть множество факторов, которые повышают вероятность развития этой болезни у конкретного человека. Чаще всего под словом «прыщи» подразумевают именно акне.

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Что происходит с кожей при акне?

Сальные железы, расположенные вблизи поверхности кожи, прикреплены к волосяным фолликулам — небольшим отверстиям в коже, из которых вырастает отдельный волос. Сальные железы производят кожное сало — маслянистое вещество, которое смазывает волосы и кожу, предотвращая ее высыхание.

Акне возникает, когда сальные железы под воздействием определенных гормонов начинают вырабатывать аномальное количество кожного сала.

Избыток кожного сала смешивается с мертвыми клетками кожи, и оба вещества образуют пробку в фолликуле. Если закупоренный фолликул находится близко к поверхности кожи, он выталкивается наружу — так образуются белые угри. Самые распространенные места, на которых появляются прыщи, — лицо, спина и грудь.

Propionibacterium acnes — обычно безвредные бактерии, которые живут на коже, из-за слишком большого количества кожного сала меняют свою активность. Они становятся более агрессивными и провоцируют воспаление и появление гноя в закупоренных фолликулах.

Причины появления прыщей

В большинстве случаев акне возникает у подростков из-за повышения уровня гормона тестостерона в период полового созревания, однако в некоторых случаях воспаления на коже могут появиться и у взрослых людей.

В разговоре с «Лентой.ру» врач-дерматолог Мария Марусина отмечает, что на появление акне влияют как генетические факторы (наследственность), так и негенетические — воздействие внешней среды, неправильного ухода за кожей, образа жизни, диет, стресса и так далее.

Однако даже наличие всех отрицательных факторов внешней среды, таких как неправильное питание, отсутствие хорошего домашнего ухода и регулярный стресс, не гарантирует развитие акне у человека.

Интересно, что во взрослом возрасте женщины более склонны к развитию акне, чем мужчины.

Основные факторы риска возникновения акне у женщин Генетическая предрасположенность. Если у родителей женщины было акне во взрослом возрасте, то и у нее скорее всего будет.

Если у родителей женщины было акне во взрослом возрасте, то и у нее скорее всего будет. Беременность. У многих женщин в первые три месяца беременности появляются симптомы акне.

У многих женщин в первые три месяца беременности появляются симптомы акне. Синдром поликистозных яичников. Это распространенное заболевание, которое может вызывать акне, образование небольших кист внутри яичников, а также приводить к набору веса.

Другие возможные триггеры, провоцирующие вспышки акне: некоторые косметические продукты;

некоторые лекарства, такие как стероидные препараты, литий (используется для лечения депрессии и биполярного расстройства) и некоторые препараты, используемые для лечения эпилепсии;

курение;

воздействие ультрафиолетовых лучей;

стресс и нарушение сна;

употребление большого количества продуктов с высоким гликемическим индексом.

Мифы об акне

Несмотря на то что акне — одно из самых распространенных кожных заболеваний, оно до сих пор не слишком хорошо изучено. Это одна из причин, по которой с темой акне связано так много мифов и заблуждений. Ниже приводится список самых популярных из них.

Миф первый: прыщи возникают из-за грязной кожи и плохой гигиены

Большая часть биологических реакций, провоцирующих акне, происходит в глубоких слоях кожи, а не на ее поверхности, поэтому чистота кожи не влияет на развитие акне на лице и других частях тела. Умывание более двух раз в день может только усугубить состояние кожи.

Миф второй: выдавливание угрей и прыщей поможет быстрее от них избавиться

На самом деле каждый выдавленный прыщ — это микротравма кожного покрова. Если его не трогать, то воспаление проходит самостоятельно за несколько дней. На заживление выдавленного прыща потребуется больше времени — от 14 дней и более. В некоторых случаях на месте разрыва может остаться рубец или темное пятно (постакне).

3-7 дней требуется прыщу, чтобы пройти самостоятельно

Кроме того, при выдавливании прыща есть вероятность распространения бактерии Cutibacterium acnes на поры вокруг. Это, в свою очередь, может привести к воспалению и появлению новых прыщей.

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Миф третий: сексуальная активность оказывает влияние на появление прыщей

Нет никаких доказательств того, что диета, плохая гигиена или сексуальная активность играют роль в возникновении акне.

Миф четвертый: солнечные ванны, солярии и лампы для загара помогают облегчить симптомы акне

Нет убедительных доказательств того, что длительное пребывание на солнце и в солярии или использование ламп для загара может улучшить состояние кожи при акне. Напротив, многие лекарства, используемые при лечении акне, делают кожу более чувствительной к ультрафиолетовым лучам, поэтому их воздействие может вызвать болезненные повреждения кожи, а также увеличить риск развития пигментных пятен и рака кожи.

Миф пятый: угри при акне заразны

Акне нельзя передать другим людям.

Типы прыщей Белые точки. Эти воспаления похожи на черные точки (открытые комедоны), но могут быть более плотными и не опустошаются при сдавливании.

Эти воспаления похожи на черные точки (открытые комедоны), но могут быть более плотными и не опустошаются при сдавливании. Папулы — маленькие красные шишки, которые могут быть чувствительными и болезненными.

— маленькие красные шишки, которые могут быть чувствительными и болезненными. Пустулы — похожи на папулы, но имеют белый кончик в центре, вызванный скоплением гноя.

— похожи на папулы, но имеют белый кончик в центре, вызванный скоплением гноя. Узелки — большие твердые шишки, которые накапливаются под поверхностью кожи и могут быть болезненными.

— большие твердые шишки, которые накапливаются под поверхностью кожи и могут быть болезненными. Кисты — самый тяжелый вид пятен, вызванных акне. Это большие, заполненные гноем образования, похожие на фурункулы и несущие наибольший риск образования необратимых рубцов.

Прыщ, он же воспалительный элемент, имеет все признаки воспаления, а именно: боль, припухлость, покраснение и, если он большой, локальное увеличение температуры, — Мария Марусина, врач-дерматолог и косметолог

Какие анализы сдают при акне

Акне часто сопутствуют различные заболевания ЖКТ, половой системы и других внутренних органов. Чтобы выявить их, врачи назначают клинический анализ крови. Некоторых пациентов также могут направить на анализы гормонов и взять у них соскоб с кожи для определения патогенных микроорганизмов.

Лечение прыщей

Лечение акне зависит от степени тяжести заболевания и требует комплексного подхода. В некоторых случаях понадобится несколько месяцев терапии, прежде чем симптомы акне на лице исчезнут.

При легкой степени тяжести заболевания зачастую бывает достаточно безрецептурных гелей или кремов, содержащих бензоилпероксид. Перекись бензоила действует как антисептик, уменьшая количество бактерий на поверхности кожи, а также помогает уменьшить количество белых и черных точек и оказывает противовоспалительное действие. Перекись бензоила обычно доступна в виде крема или геля, который нужно использовать один или два раза в день.

При акне умеренной степени тяжести лечение обычно начинается с комбинации местного лечения или таблеток с антибиотиками в сочетании с местным лечением.

В тяжелых случаях врач-дерматолог назначает лекарства, отпускаемые по рецепту. В список таких препаратов могут входить средства как для наружного, так и для внутреннего применения.

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Рецептурные препараты для лечения тяжелой степени акне на лице: местные ретиноиды — отшелушивают кожу, что помогает предотвратить скопление мертвых клеток кожи в волосяных фолликулах;

местные антибиотики — помогают уничтожать бактерии на поверхности кожи, которые могут инфицировать закупоренные волосяные фолликулы;

азелаиновая кислота — помогает избавиться от омертвевшей кожи и убивает бактерии;

гормональные контрацептивы — снижают выработку андрогенов у женщин;

антибиотики в таблетках.

Как правильно ухаживать за кожей, чтобы предотвратить появление прыщей

Мария Марусина поделилась следующими рекомендациями по уходу за кожей для предотвращения воспалений.

1. Подберите правильный домашний уход

Используйте средства, подходящие для конкретного типа кожи. Откажитесь от использования масел — гидрофильного масла для очищения кожи, жирных кремов, массажей лица на маслах. Людям с жирным типом кожи рекомендуется с осторожностью применять кислоты в уходе. Также важно использовать качественную косметику, мыть кисти для макияжа, отказаться от плотных тональных средств, полностью удалять макияж с лица перед сном, внимательно относиться к срокам годности косметики и кремов.

2. Избегайте сильных моющих средств, трения и травм кожи

Не рекомендуется мыть пораженные участки кожи чаще двух раз в день. Частое очищение кожи может только раздражать ее и усугублять симптомы. Умывайтесь теплой водой — слишком горячая или холодная вода также может ухудшить состояние кожи. Не пытайтесь «вычищать» угри или выдавливать прыщи — это может привести к образованию рубцов.

3. Своевременно обращайтесь к врачу при появлении пяти и более воспалений

Если на коже наблюдается большое количество высыпаний или они появляются на груди и спине, возможно, придется лечить их сильными средствами, которые доступны только по рецепту врача. В любом случае важно обратиться к специалисту для уточнения диагноза. Кроме того, у пожилых людей внезапное появление тяжелой формы акне может сигнализировать об основном заболевании, требующем медицинской помощи.

4. Придерживайтесь здорового образа жизни