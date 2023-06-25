Врач дала советы по сохранению здоровья кожи летом

Летом влияние солнца на кожу особо опасно из-за ультрафиолета. Несмотря на то, что организму необходим витамин D, получить его можно безопасным способом. Дерматолог посоветовала пользоваться солнцезащитным кремом, сообщает «Тульская пресса». Лучше выбирать его с высокой степенью защиты spf 50.