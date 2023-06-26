Как отмыть краску для волос с кожи и других поверхностей: 5 лайфхаков

Многие женщины предпочитают красить волосы в домашних условиях. И на то есть несколько причин. Во-первых, это гораздо дешевле, чем окрашивание в салоне красоты. Во-вторых, самостоятельное окрашивание экономит время – вам не нужно записываться к мастеру, ожидать свободного "окошка" и ехать на другой конец города.

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Однако, решившись покрасить волосы без посторонней помощи, следует помнить о некоторых нюансах. В частности о том, что краска может запросто оказаться на коже, одежде и других поверхностях.

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Чтобы избавиться от нее, действовать нужно незамедлительно. Подробнее о лайфхаках, которые помогут удалить краску для волос – в материале "Рамблера".

Растительное масло

При помощи растительного масла краску смело можно удалить с кожи лица и тела. Нанесите масло на загрязненный участок, слегка вотрите средство и оставьте его на 15-30 минут. После этого уберите остатки масла при помощи ватного диска или полотенца. Если пятно оказалось едким, повторите процедуру еще несколько раз.

Мицеллярная вода

Мицеллярную воду можно наносить как на тело, так и на лицо. Смочите ватный диск в косметическом средстве и начинайте оттирать пятно. Если ватный диск впитает в себя слишком много краски, поменяйте его и повторите процедуру. Когда кожа станет чистой, смойте остатки средств водой.

Лимонный сок

Данное средство можно использовать только при отсутствии аллергии на цитрусовые, а также если вы не являетесь обладательницей раздраженной и чувствительной кожи.

Смочите ватный диск свежевыжатым лимонным соком и приложите к загрязненному участку. Оставьте на 3-5 минут. Затем смойте лимонный сок водой.

Перекись водорода

Это средство подойдет как для лица, так и для тела. Смочите ватный диск в растворе перекиси водорода 3%. Оттирайте пятно до тех пор, пока оно не исчезнет.

Пищевая сода

Данное средство можно использовать почти на всех участках тела. Однако следует избегать тех, где кожа повреждена или травмирована.