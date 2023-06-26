Как отмыть краску для волос с кожи и других поверхностей: 5 лайфхаков
Многие женщины предпочитают красить волосы в домашних условиях. И на то есть несколько причин. Во-первых, это гораздо дешевле, чем окрашивание в салоне красоты. Во-вторых, самостоятельное окрашивание экономит время – вам не нужно записываться к мастеру, ожидать свободного "окошка" и ехать на другой конец города.
Однако, решившись покрасить волосы без посторонней помощи, следует помнить о некоторых нюансах. В частности о том, что краска может запросто оказаться на коже, одежде и других поверхностях.
Чтобы избавиться от нее, действовать нужно незамедлительно. Подробнее о лайфхаках, которые помогут удалить краску для волос – в материале "Рамблера".
Растительное масло
При помощи растительного масла краску смело можно удалить с кожи лица и тела. Нанесите масло на загрязненный участок, слегка вотрите средство и оставьте его на 15-30 минут. После этого уберите остатки масла при помощи ватного диска или полотенца. Если пятно оказалось едким, повторите процедуру еще несколько раз.
Мицеллярная вода
Мицеллярную воду можно наносить как на тело, так и на лицо. Смочите ватный диск в косметическом средстве и начинайте оттирать пятно. Если ватный диск впитает в себя слишком много краски, поменяйте его и повторите процедуру. Когда кожа станет чистой, смойте остатки средств водой.
Лимонный сок
Данное средство можно использовать только при отсутствии аллергии на цитрусовые, а также если вы не являетесь обладательницей раздраженной и чувствительной кожи.
Смочите ватный диск свежевыжатым лимонным соком и приложите к загрязненному участку. Оставьте на 3-5 минут. Затем смойте лимонный сок водой.
Перекись водорода
Это средство подойдет как для лица, так и для тела. Смочите ватный диск в растворе перекиси водорода 3%. Оттирайте пятно до тех пор, пока оно не исчезнет.
Пищевая сода
Данное средство можно использовать почти на всех участках тела. Однако следует избегать тех, где кожа повреждена или травмирована.
Смешайте чайную ложку пищевой соды с небольшим количеством воды до образования кашицы. Аккуратно потрите пятно полученной смесью до тех пор, пока оно не исчезнет. Затем вымойте кожу водой с мылом и увлажните ее.