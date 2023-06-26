Врач раскрыла портящие волосы главные ошибки в уходе

Трихолог из США Тейлор Роуз с никнеймом @thehealthyhur раскрыла портящие волосы главные ошибки в уходе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

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По словам врача, на качество прядей влияет неправильно подобранная расческа. Так, обладательницам длинных волос необходимо присмотреться к гребням, а густых — к щеткам со смешанной щетиной.

При этом специалистка пояснила, что девушкам с тонкими прядями стоит обратить внимание на расческу из щетины кабана, поскольку она помогает равномерно распределить по всей дине натуральные полезные масла, вырабатываемые кожей головы. В то же время кудрявым женщинам лучше использовать изделие с широкими зубьями, чтобы предотвратить ломкость и спутывание.

В заключение эксперт заявила, что неправильное расчесывание может привести к секущимся концам.