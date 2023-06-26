Как защищать кожу от солнца

Как отмечают специалисты, крем надо наносить на тело каждые два часа и после каждого купания. Причем применять его следует не только во время солнечной погоды, но и в пасмурную. Для жирной кожи желательно использовать солнцезащитные средства с маркировкой «oil free», а для сухой — с увлажняющими компонентами.