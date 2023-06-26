Как защищать кожу от солнца
Медики Центра дерматовенерологии и косметологии рассказали, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.
Как отмечают специалисты, крем надо наносить на тело каждые два часа и после каждого купания. Причем применять его следует не только во время солнечной погоды, но и в пасмурную. Для жирной кожи желательно использовать солнцезащитные средства с маркировкой «oil free», а для сухой — с увлажняющими компонентами.
Обязательно наносите крем за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитаться и начал свое действие.
«Если после применения солнцезащитного средства вы обнаружили зуд или высыпания, прекратите использование и обратитесь к врачу», — предупреждают специалисты ГБУЗ МНПЦДК ДЗМ.