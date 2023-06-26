Зависимая от филлеров блогерша показала внешность «куклы Братц»

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) призналась в зависимости от наполнителей для коррекции лица и показала измененную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 17,6 тысячи подписчиков.

Юзерша с никнеймом @darleneegg продемонстрировала результат нескольких походов к косметологу. Так, она дважды вколола филлеры в губы и изменила очертания челюсти и подбородка. В ролике видно, что лицо автора ролика приобрело заостренные формы, а губы стали более пухлыми.

Ролик стал вирусным, набрав 928 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили поступок и внешний вид девушки в комментариях под постом. «И возникает ощущение, что тебе все мало и мало. Теперь ты как кукла Братц», «Они же могут мигрировать...», «Утка Даффи», «Вы еще так молоды для подобных процедур», «Будто два разных человека до и после манипуляций», — заключили они.