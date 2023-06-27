12 хайлайтеров, с которыми ваш макияж засияет

Глянцевый блеск или естественное мерцание — с хайлайтерами из нашей подборки засияет любой макияж. Собрали 12 классных средств, которые стоит добавить в косметичку.

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Хайлайтер Blooming Edition, Dear Dahlia (2479 рублей)

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Пудровый хайлайтер со светоотражающими частицами естественно подсвечивает кожу и расставляет акценты в мейке. Средство легко и равномерно распределяется, за что спасибо и невесомой текстуре, и плоской кисти, которая идет в наборе.

Пудровый хайлайтер, 3INA (920 рублей)

Выделить ключицы, подчеркнуть скулы или арку-купидона — это задачи, с которыми прекрасно справится хайлайтер марки 3INA. Блестки мелкого помола придают коже естественное сияние, благодаря чему она выглядит посвежевшей, а лицо — отдохнувшим.

Кремовый хайлайтер Time to Shine, Promakeup Laboratory (960 рублей)

Пластичная текстура хайлайтера Promakeup Laboratory позволяет без труда наносить его как кистью, так и пальцами. Продукт выпускают в одном цвете, который подстраивается под любой оттенок кожи и мягко подсвечивает черты лица.

Жидкий хайлайтер Affirmation, Vivienne Sabo (399 рублей)

Хайлайтер Affirmation трансформируется в зависимости от освещения и переливается на коже разными оттенками: фиолетовым, розовым и голубым. Такой продукт можно бросить в любимую сумку, чтобы всюду носить с собой и обновлять мейк при необходимости.

Хайлайтер-стик Brillar, Ninelle (468 рублей)

Хайлайтер-стик испанской марки Ninelle ненавязчиво подсвечивает кожу в необходимых зонах, а за счет удобного формата подходит даже начинающим бьюти-юзерам. Бонусом к декоративной функции в состав добавили экстракт виноградной косточки, которая повышает упругость кожи.

Сияющие румяна-пудра, Pupa Milano (1445 рублей)

Средство для полноценного мейка в одной упаковке, которое заменит пудру, румяна, хайлайтер и даже тени. Оттенки можно использовать по отдельности или смешать — разом провести по ним кистью и растушевать на скулах.

Хайлайтер Blesk, Annbeauty (3100 рублей)

Для нанесения хайлайтер Annbeauty придется вооружится кистями: легкие подойдут для деликатного сияния, более плотные — для активного блеска. Впрочем, даже в последнем случае мейк получится естественным.

Жидкий хайлайтер Luminous Skin, Aravia (542 рубля)

Хайлайтер Aravia сочетается с любыми оттенками, поэтому будет красиво смотреться и на загорелой, и на бледной коже. Сияющий эффект останется с вами надолго, а при необходимости его можно обновить — компактная упаковка со спонжем-аппликатором позволяет сделать это в любой момент.

Пудровый хайлайтер Sunstar, Art-Visage (460 рублей)

С классическим пудровым хайлайтером Art-Visage сияние можно сделать деликатным или интенсивным: все зависит от вашего настроения и количества нанесенных слоев. Продукт ложится равномерно, не осыпается и не пересушивает кожу.

Хайлайтер More Than Glow, Catrice (373 рубля)

Бренд Catrice выпускает хайлайтеры в трех оттенках: жемчужном, золотом и розовом, который и попал в нашу подборку. Его сияние меняется в зависимости от освещения — тут вам и холодный блеск, и мягкие розовые переливы. С нанесением тоже полный порядок: хайлайтер легко растушевывается кистью и не оставляет пятен.

Хайлайтер Illuminique, Estrade (325 рублей)

У хайлайтера Estrade высокая пигментация и яркий блеск — вариант для тех, кто любит заметное сияние. Он ярко, но при этом натурально подсвечивает кожу и переливается разными оттенками: от нежно-розового до золотистого.

Пудра-хайлайтер B.Colour, 7Days (819 рублей)