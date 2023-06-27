Косметолог назвал сладкое причиной раннего появления морщин

Косметолог Чариков назвал сладкое причиной раннего появления морщин и дряблости кожи
Чрезмерное увлечение сладостями негативно влияет на состояние кожи: она становится дряблой, меняет цвет, появляются морщины.
Каждая доза сахара увеличивает количество углеводов в организме, а в кровь попадает новая порция глюкозы. Об этом рассказал врач-косметолог и дерматовенеролог Вадим Чариков.По его словам, когда глюкозы становится очень много, ткани теряют нормальную структуру, а ежедневное «засахаривание» мешает клеткам кожи запускать процесс регенерации. В итоге начинается провисание.
«Сахар мешает крови доставлять питательные вещества по клеткам, отвечающим за молодость», — добавил специалист в эфире Пятого канала.
В результате со временем кожа истончается и меняет цвет. Кроме того, появляется пигментация и углубляются морщины, резюмировал медик.