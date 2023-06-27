Косметолог назвал сладкое причиной раннего появления морщин

Каждая доза сахара увеличивает количество углеводов в организме, а в кровь попадает новая порция глюкозы. Об этом рассказал врач-косметолог и дерматовенеролог Вадим Чариков.По его словам, когда глюкозы становится очень много, ткани теряют нормальную структуру, а ежедневное «засахаривание» мешает клеткам кожи запускать процесс регенерации. В итоге начинается провисание.