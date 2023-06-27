Какие стереотипы скрываются за желанием выглядеть молодо

В современном мире косметологические услуги пользуются большим спросом, а заботиться о своей внешности и сохранении молодости люди начинают все раньше. О том, что движет человеком в погоне за вечной красотой, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Астахова.

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Забота о своем здоровье — важная часть жизни каждого человека. Мы стараемся обращать внимание на любые негативные симптомы и, если что-то заболело, незамедлительно обращаемся к докторам. Сохранение внешней привлекательности также требует определенных усилий. Но что в действительности движет людьми, решающимися на большие манипуляции со своей внешностью?

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— Нередко запрос в адрес косметолога звучит так: «сохранить молодость» и «усилить привлекательность», — отвечает Астахова. — И это совсем неудивительно. Пора юности притягательна, но скоротечна. Поэтому ее так хочется сохранить: упругая кожа, свежий цвет лица и четкий овал располагают окружающих к себе.

В гонке за красотой можно перестараться, и тогда возникает вопрос: зачем все это нужно и ради чего? Ответить на этот вопрос, по словам эксперта, помогут психологические паттерны, которые толкают человека на изменение своей внешности.

«Молодость = отношения»

Зачастую мы крепко связываем стереотип молодости с благополучием в личных отношениях. Действительно, противоположный пол чаще обращает внимание на привлекательных, опрятно одетых людей. Но ведь успех в любви не зависит от гладкости кожи и отсутствия седых волос. Он в первую очередь определяется зрелостью человека, его готовностью к отношениям, желанием заботиться не только о себе, но и о партнере.

«Красивое лицо — залог популярности»

Современная индустрия красоты может не только поддерживать здоровье, продлевать молодость, но и моделировать лицо по желанию заказчика. Пухлые губы, утонченный нос, выразительные скулы, приподнятые брови — подобные тенденции обусловлены определенной модой. При преображении внешности возникает ощущение соответствия окружающим, появляется дополнительная уверенность в себе.

— Безусловно, красота привлекает, и «человека встречают по одежке», но вспомним вторую часть этой фразы: «провожают по уму». При гармоничных отношениях красота быстро уходит на второй план, остаются глубина и содержательность партнера. Заботиться о своем внешнем виде нужно, но ставка только на внешнюю привлекательность не позволит обрести гармонию в отношениях с собой и окружающими, — объясняет Астахова.

«Моложавость = я молодой»

Желание выглядеть младше своего возраста может быть продиктовано сохранением определенного статуса: «я молодой», значит, мне многое доступно — совершать ошибки, быть беззаботным, полагаться на то, что главные свершения еще впереди. В этом вопросе у каждого будет своя цель. Но с годами желание идти на необдуманные риски уменьшается.

Здесь, как отмечает психолог, важно задуматься о следующем: чем старше мы становимся, тем больше у нас возможностей — принимать самостоятельные решения, руководить своей жизнью, делать тот выбор, который хотим мы сами, заботиться не только о себе, но и о других людях.

«Молодость = перспективы»

В гонке за красотой и уверенностью может быть и такой мотив, ведь пока «я на коне», есть шанс полноценно развиваться, строить карьеру. Действительно, в любой профессии человек сталкивается с кризисами, но, преодолевая их, он выходит на новый уровень, совершенствуется, а не держится за устаревшие механизмы.

По словам специалиста, нужно давать себе возможность видеть перспективы, а это происходит только после признания: как было раньше — уже не будет. Чем старше мы становимся, тем шире наш кругозор. Ведь с возрастом человек приобретает нечто более ценное для жизни — глубину и мудрость.