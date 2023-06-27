6 опасностей процедуры распаривания: что нужно знать

Многие женщины перед походом к косметологу привыкли распаривать кожу лица. Чаще всего девушки делают это перед чисткой.

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Такой совет можно найти в некоторых источниках, однако на самом деле он лишь вредит коже и уж точно не способствует ее красоте.

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Подробнее о том, почему распаривать лицо – плохая идея, в материале "Рамблера".

Обезвоживание

Вопреки распространенному мнению, пар не насыщает кожу влагой, а, напротив, устраняет ее. На поверхностном слое коже находятся липиды – жиры, которые в норме не позволяют влаге испаряться. Но горячий пар уничтожает липиды, из-за чего появляются микропоры, через которые испаряется вода. Таким образом, распаривание лица способствует обезвоживанию кожи.

Кожное сало

Пар способствует кровотоку и другим обменным процессам в коже. В их числе – выделение кожного сала. Именно поэтому, если вы и без того страдаете от жирной кожи, распаривание лишь усугубит ситуацию.

Воспаления

Из-за того, что распаривание лица усиливает кровоток, воспаления также становятся более явными и активными. Гнойные прыщи и комедоны могут увеличиться в размерах и в целом их станет больше.

Бактерии

Возможно, вы замечали, что во влажном и жарком климате чаще страдаете от проблем с кожей. Дело в том, что потливость усугубляет течение акне. Во-первых, активнее вырабатывается кожное сало. Во-вторых, бактерии также становятся активнее, потому что они любят тепло – в таких условиях они быстрее размножаются и провоцируют инфекции.

Капилляры и сосудистые пятна

Во время распаривания поверхностные сосуды наполняются кровь. Как правило, после охлаждения они вновь сужаются до нормального размера, но иногда происходит по-другому. Если травмировать сосуды, наполненные кровью, кровь попадает в ткани и возникают сосудистые пятна. У кого-то они пропадают со временем, а кому-то может потребоваться помощь специалиста – например, пациентам с розацеа.

Удаление комедонов