Летний уход за волосами: основные правила

Летний уход за волосами: основные правилаВолосы, как и кожа, нуждаются в особенно бережном уходе в сезон жары. Источник фото: freepik.comНеважно, где вы проведёте летние дни: близ моря под палящим южным солнцем или в городской среде. Ведь где бы вы ни были, ваши волосы нуждаются в защите от негативного воздействия окружающей среды да и просто достойны выглядеть красиво и ухоженно. Предлагаем основные правила летнего (несложного!) ухода за волосами:Больше средств Источник фото: gpointstudio/freepik.comОт жары пряди нередко выглядят тусклыми и безжизненными, поскольку теряют влагу. Следовательно, особенно остро нуждаются в увлажнении. Не пренебрегайте использованием бальзамов, масок, масла для кончиков волос. Эти средства снабжают волосы дополнительной влагой и создают защитный слой, препятствующий воздействию солнца, сухого воздуха и солёной воды.SPF-защита Источник фото: freepik.com/jcompПод воздействием агрессивных УФ-лучей локоны теряют цвет, становятся более непослушными и ломкими. Предотвратить это помогут спреи/масла с функцией защиты от ультрафиолета — они есть в ассортименте любого косметического бренда.Высокие причёски причёска хвостИсточник фото: freepik.comВсевозможные хвосты, пучки и бабетты — лучший способ сохранить волосы летом в хорошем состоянии. Собранные и убранные наверх волосы в гораздо меньшей степени подвергаются воздействию солнца, в них не столь активно оседает пыль/песок/соль от морской воды (всё это полностью вымывается лишь с помощью глубоко очищающего шампуня, использовать который желательно хотя бы раз в месяц). К тому же, высокая причёска не создаёт дополнительного дискомфорта при жареВитамины Девушка ест фруктыИсточник фото: @kamranaydinov/freepik.comИх главный источник — сезонные фрукты и овощи. Налегайте на клубнику, черешню, персики, зелень и прочие дары природы. Волосы (а также кожа и фигура) будут вам благодарны.Правильная расчёска Красивые светлые волосыИсточник фото: @anastasiakazakova/freepik.comДа, от расчёски зависит очень многое, поскольку неправильно подобранная будет ломать и "пушить" волосы. Трихологи отмечают, что девушкам с густой шевелюрой лучше отдавать предпочтение расчёскам с редкими зубчиками. А для использования на пляже лучше выбрать такую расчёску, с которой можно легко и быстро смыть различные загрязнения.Не сушить сразу после мытья Девушка с полотенцем на головеИсточник фото: @amranaydinov/freepik.comНе торопитесь использовать фен сразу после выхода из ванной. Дайте волосам немного подсохнуть естественным образом (10-15 минут достаточно), и только потом принимайтесь за укладку. Также важно не сушить волосы слишком горячим воздухом — это лишает их влаги.