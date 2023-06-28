Россиянка заняла второе место на конкурсе красоты в Индии
Жительница Красноярска Дарья Бочарова стала первой вице-миссис на международном конкурсе красоты Mrs Glam World – 2023 в Индии. Об этом стало известно в социальных сетях конкурса.
Помимо Бочаровой было еще 29 участниц из других стран в возрасте от 21 года до 48 лет.
Заняв второе место, россиянка рассказала, что эти эмоции останутся с ней на всю жизнь:
"Я познакомилась с другими участницами. Я учила весь персонал русскому. У нас были пресс-конференции и ответы на вопросы, когда не было времени на подготовку. Рассказала всем о России. Даже было грустно прощаться".
Бочаровой 35 лет, она замужем и воспитывает двоих детей. Также женщина работает директором модельного агентства, увлекается фотографией и спортом.
Первое место на конкурсе заняла представительница Индии Пуджа Мохан, а второй вице-мисс стала Ниран Нраа из Малайзии.