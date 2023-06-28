10 хитростей, чтобы выглядеть моложе своего возраста

Не одобряем культ вечной молодости, но разделяем желание выглядеть на 5–10 лет моложе. Благо добиться такого эффекта можно без уколов красоты и пластических хирургов, а с помощью лишь дисциплины и стратегии.

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Защищайте кожу

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Длительное пребывание на солнце, неблагоприятные экологические факторы вредят состоянию кожи и ускоряют ее старение. Поэтому летом используйте крем для лица с SPF и по возможности носите шляпу, особенно в случае пляжного отдыха — достаточно и тех лучей, что отражаются от воды и земли. В солнечную погоду SPF не помешает круглый год: защита предотвратит появление пигментных пятен. Главное — наносите крем регулярно. Только так вы сможете выглядеть моложе сверстников.

Делайте зарядку

Несомненно, посещение тренажерного зала и соблюдение персональных рекомендаций диетолога пойдут вам на пользу. Но если пока нет возможности, не пренебрегайте утренней зарядкой. Когда начинаете, делайте акцент на удовольствии от процесса чтобы мини-тренировка стала приятной привычкой. Со временем можно вводить и более серьезные упражнения. Альтернативой могут стать пробежки, но и здесь главное — позитивный настрой.

Высыпайтесь

Полноценный сон поможет значительно повысить уровень энергии, снять стресс и сохранить ваш вес здоровым. Не секрет, что в зависимости от индивидуальных особенностей рекомендуется спать около семи-восьми часов каждую ночь. Первое время дефицит сна может казаться пустяком, но в долгосрочной перспективе бессонные ночи скажутся на общем состоянии организма.

Делайте перерывы

Исследования показывают, что стресс может ускорить старение. Выработка кортизола и адреналина приводит к повышению кровяного давления и учащению сердцебиения. Хронический стресс оказывает разрушительное воздействие на физическое и психоэмоциональное здоровье. Справиться с напряжением помогут простые медитации: найдите тихое место, закройте глаза, прислушайтесь к своим ощущениям, глубоко дышите животом, разомните шею. Постарайтесь выбросить список дел из головы и расслабить тело. А еще лучше — запишитесь в обеденный перерыв на расслабляющий массаж.

Любите

Когда вы занимаетесь любовью с партнером, организм вырабатывает «гормон счастья», который не только помогает укрепить иммунную систему и способствует ощущению удовлетворенности, но и помогает вам жить дольше. Секс — противоположность стресса. В разумных количествах он окажет благотворное влияние на организм.

Разберите гардероб

Сколько комплектов в шкафу внушают вам уверенность и позволяют чувствовать себя на все сто? Унылый вид явно вас не молодит, а некоторые вещи и вовсе старят всех без исключения. Есть возможность обратиться к стилисту? Прекрасно! Нет — тонну бесплатных советов и инструкций можно найти в Сети, в том числе от лидеров индустрии. Помните, что гардероб должен соответствовать возрасту — подчеркните плюсы фигуры, вместо того чтобы воскрешать образы юности.

Займитесь осанкой

Сутулость меньше всего ассоциируется с юностью, и чем раньше вы сможете выработать привычку держать спину ровной, тем лучше. Благо способов контролировать осанку немало: от банальной дисциплины до корсетов и электронных корректоров. Займитесь спиной, и вскоре окружающие станут ломать голову, отчего вы похорошели. Ведь осанка в том числе влияет на то, как вас видят другие люди: сутулость считывается как замкнутость, страх и неуверенность в себе.

Носите линзы

Не сказать чтобы очки добавляли возраста в молодости, но с годами они все меньше выглядят как модный аксессуар и все больше прямо ассоциируются с плохим зрением. Попробуйте сменить очки на линзы — сразу потеряете в глазах окружающих с десяток лет. Как минимум подыщите стильную оправу и избегайте примитивных моделей из аптеки — они прибавляют возраста.

Контролируйте вредные привычки

Нет смысла говорить, что сигареты, их аналоги и алкоголь разгоняют старение. Но, увы, знание о вреде не останавливает курильщиков и любителей выпить. Если вы все же не планируете отказываться от вредных привычек, задумайтесь над сокращением их количества. Ведь жить год за два — неутешительная перспектива. Возможно, вы готовы расстаться с сигаретами. Или, наоборот, без труда можете завязать с алкоголем, но пока решили продолжать курить. В этом вы ответственны не перед Минздравом, а перед собой. Помните, что главный фильтр расположен не в сигарете, а внутри вас и заменить его на донорский все еще проблематично.

Будьте счастливы