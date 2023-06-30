Дерматолог рассказала, как бороться с летними морщинами

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, что летний период является стрессовым для кожи. Из-за солнечных лучей могут проявиться «гусиные лапки», а также межбровные и мелкие морщины, сообщает aif.ru.

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«Лето — пора, наполненная солнцем, легким ветерком и морским бризом и прочими удовольствиями. При этом оно еще и чревато потерей красоты и увяданием кожи», - сказала Егорова.

Первое место в списке традиционных летних морщин занимают так называемые «гусиные лапки». Это продольные дефекты в виде складок и бороздок различной глубины и выраженности. Они хорошо заметны, если человек не носит солнцезащитные очки. При загаре они выглядят предательской бледной сеточкой. Данный тип морщин присущ и для возрастных изменений, но солнечные лучи провоцируют их активнее.

Лучшим методом борьбы с «гусиными лапками» является ботулинотерапия. Инъекции можно сделать перед или в самом начале лета. Кожа не будет двигаться, даже если человек будет щуриться. Необходимо запомнить, что ботокс в коже устанавливается около 3-4 недель. Также нужно носить солнцезащитные очки с хорошим фильтром защиты. Для увлажнения кожи нужно использовать патчи для глаз и увлажняющие крема для зоны вокруг глаз.

Межбровные морщины появляются от того же эффекта - когда человек морщится от солнца или ветра. Для борьбы с ними необходимы увлажнение кожи, ботокс и защита.

Мелкие морщины уже присутствуют на лице, но они проявятся, если не ухаживать за кожей и не защищать ее от солнечных лучей. От воздействия солнца кожа пересохнет и загорит. В результате ярко проявят себя все подобные дефекты. Для защиты кожи необходимо использовать увлажняющие крема, защитные средства и головные уборы.