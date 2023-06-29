13 мистов для лица, которые помогут коже пережить лето

Мисты для лица — это не только про увлажнение. Летом они помогают освежить кожу, контролируют жирность и защищают от внешних негативных факторов. Не знаете, какой выбрать? Смотрите нашу подборку — здесь 13 спреев с необходимым функционалом.

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Успокаивающая спрей-сыворотка, D’Alba (2442 рубля)

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Ухаживающую сыворотку марки D’Alba можно использовать на этапе вечернего ухода или носить с собой, чтобы при необходимости увлажнять кожу. Ее можно наносить на макияж и не переживать за его сохранность: средство восстановит гидробаланс и успокоит эпидермис без вреда для декоративной косметики.

Увлажняющий мист с гиалуроновой кислотой, IsNtree (931 рубль)

В формуле спрея от корейского бренда IsNtree используют пять видов гиалуроновой кислоты, которые удерживают влагу на поверхности кожи. Мист помогает освежиться на протяжении дня и устранить сухость.

Спрей-мист C-Vit, Sesderma (3774 рубля)

Мист от Sesderma лучше использовать в паре с SPF — в его составе главную роль играет витамин С, который повышает фоточувствительность кожи. Средство нацелено на борьбу с признаками старения, запускает синтез коллагена и выравнивает тон.

Мист «Биоревитализация», Matromi (5000 рублей)

Спрей от Matromi тонизирует и интенсивно увлажняет кожу. Для этого в формулу добавили гиалуроновую кислоту в комбинации с пантенолом, а также ниацинамид и кофеин. За мягкое обновление клеток тут отвечает комплекс ферментов.

Освежающий лосьон-спрей, Clarins (1162 рубля)

Легкий мист Clarins подходит для любого типа кожи и придает ей здоровое сияние. Его формула держится на растительных экстрактах: кокос, инжир и белая акация. После распыления кожа увлажнена и будто светится изнутри.

Вода для красоты лица, Caudalie (3300 рублей)

Многозадачный мист Caudalie, который ухаживает за кожей и может заменить спрей-фиксатор для макияжа. За счет эфирных масел и экстракта винограда спрей поддерживает необходимый уровень увлажнения, контролирует жирный блеск, а заодно тонизирует и освежает.

Антиоксидантный мист, Dear, Klairs (2790 рублей)

Антиоксиданты в составе спрея Dear, Klairs работают над защитой кожи от свободных радикалов, керамиды укрепляют липидный барьер, зеленый чай поддерживает упругость. Иными словами, средство закрывает все базовые потребности кожи и помогает освежить ее в жаркую погоду.

Увлажняющий гель-мист My Orchard, Frudia (511 рублей)

Спрей марки Frudia можно использовать в качестве базы под макияж, заменить тонер или носить с собой для увлажнения. Благодаря составу мист справляется с любой задачей: наполняет клетки влагой, восстанавливает повреждения и контролирует выделение себума.

Тонер-мист с мятой и голубым ретинолом, Booster Bar (1890 рублей)

Тонер марки Booster Bar — тяжелая артиллерия для ухода за обезвоженной кожей. В его составе используют полученный из голубых водорослей актив ланаблю, который является безопасной и щадящей альтернативой ретинолу. Компонент выравнивает микрорельеф кожи, пока гидролат мяты и другие растительные активные вещества следят за уровнем увлажнения и тонизацией.

Мист Falling into the Rose, Sioris (2990 рублей)

Двухфазный мист Sioris обещает решить любую задачу. Матовый эффект и регуляцию себума тут обеспечивает экстракт розмарина, масло розы снимает покраснения и выравнивает тон, сквалан восстанавливает защитный функции и запускает процесс восстановления. В формуле средства много масел, но оно не оставляет жирного блеска и быстро впитывается.

Успокаивающий тоник-мист, P.I.N. (560 рублей)

Еще одно средство с растительными маслами — мист P.I.N., который одинаково хорошо успокаивает и увлажняет кожу. После нанесения средство минимизирует шелушения и чувство стянутости, помогает коже в процессах регенерации и повышает ее защитные свойства.

Двухфазный мист, Muto (615 рублей)

Экстракты пяти семян в формуле спрея Muto предотвращают потерю влаги и освежают кожу в течение дня. Им помогает ниацинамид, в чьи задачи входит выравнивание тона, и аденозин для повышения эластичности.

Мист с розовой водой и гиалуроновой кислотой, Lia Lab (660 рублей)