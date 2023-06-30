Девушку высмеяли в сети за аномальный размер губ после похода к косметологу

Блогерша Джессика Кейли Берко повторно скорректировала форму губ у косметолога и стала объектом насмешек в сети из-за их аномально большого размера. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

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Инфлюэнсерша с никнеймом jessicacaileyburko рассказала, что уже не один раз прибегала к инъекциям филлеров, чтобы улучшить свою внешность. Однако, по ее словам, после недавнего похода к специалисту она столкнулась с неожиданными последствиями. На размещенных кадрах она продемонстрировала губы, которые увеличились в несколько раз и покраснели после процедуры. «Мне кажется, это худшее, что происходило со мной», — посетовала девушка.

В следующем видео юзерша объяснила, что ей вкололи только один шприц препарата, однако, по ее мнению, косметолог попал в сосуд, вследствие чего произошел сильный отек. При этом она добавила, что впоследствии ей пришлось удалить введенный наполнитель.

Подписчики высмеяли внешность Берко в комментариях под постом. «Ты похожа на монстра из мультика», «Согласен, как монстр», «Фильм ужасов в реальности», — иронично заявили они.