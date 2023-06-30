Парикмахер раскрыла главную ошибку, портящую волосы

Парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла главную ошибку в уходе за волосами, которая портит их качество. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

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Специалистка рассказала, что зачастую люди неправильно используют термозащиту, нанесение которой необходимо для защиты локонов. В первую очередь она посоветовала убедиться, что волосы тщательно подсушены полотенцем. Затем, по ее словам, необходимо растереть достаточное количество средства между двумя ладонями.

Последующим шагом, как утверждает Валентайн, станет распределение продукта на волосах. «Самая большая ошибка, которую я вижу, когда люди наносят термозащиту, заключается в том, что они забывают о более коротких волосках и участках вокруг линии роста волос, а они наиболее подвержены повреждениям», — пояснила она.