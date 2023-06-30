Только минимум: идеальная косметичка для отпуска

Позаботьтесь о коже, волосах и не забудьте про легкий макияж.

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Во время отдыха, особенно если вы проводите отпуск у моря, совсем не хочется делать сложные макияжи и тратить на это столько времени. Но вечерние танцы и походы в рестораны никто не отменял, а значит, повод блистать все равно найдется. Поэтому придется искать компромисс между натуральностью и желанием произвести впечатление.

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Важнее всего уход!

Солнце, солена вода, жара — все это не лучшим образом влияет на состояние волос и кожи. Поэтому о них так важно позаботиться во время отпуска. Первыми из бьюти-средств в чемодан должны отправиться солнцезащитные средства. Во-первых, они помогут избежать пигментации и пересушивания кожи. Во-вторых, защитят от появления новых родинок и значительно снизят риск возникновения онкологии кожи, главным фактором образования которой считаются УФ-лучи.

Помните, что солнцезащитные средства для отдыха на море должны быть с SPF фактором не ниже 50!

Не стоит брать с собой продукты с ретинолом и кислотами: кожа в новом климате испытывает стресс, а агрессивные средства его лишь усилят. Вместо этого захватите увлажняющие гели или флюиды для лица и средства с пантенолом для тела.

Волосы тоже могут не лучшим образом отреагировать на солнце и соленую воду. Для них тоже стоит захватить защитный спрей, а еще положите в чемодан мягкий шампунь, подойдет питательный бессульфатный, маску для волос и любой несмываемый продукт.

Еще одно важное уходовое средство для отдыха — бальзам для губ. Нежная кожа может потрескаться на солнце, поэтому наносите его несколько раз в течение дня.

Немного макияжа

Если вечером предстоит выход в кафе или на вечеринку, придется достать косметичку. Брать с собой слишком много бьюти-продуктов не стоит. Захватите пудру, чтобы немного выровнять тон кожи, или самый легкий bb-крем. Идеально, если продукт подстраивается под цвет лица, ведь загар ложится постепенно.