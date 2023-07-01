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Россиянам назвали пять действенных способов избавиться от целлюлита

Нутрициолог Марина Мельникова назвала россиянам пять действенных способов, которые помогают избавиться от целлюлита. Соответствующий комментарий публикует Life.

Россиянам назвали способы избавиться от целлюлита
© Unsplash

Специалистка рассказала, что уменьшить воспаление в организме и минимизировать проявление неровностей кожи помогают продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой. «Примеры здоровых продуктов, которые следует включить в свой рацион: авокадо, листовая зелень (шпинат/кале), орехи (миндаль/грецкие орехи), ягоды (клубника/черника), цельные зерна (киноа/коричневый рис), а также рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, например лосось или скумбрия», — уточнила она.

Помимо этого, эксперт напомнила о важности регулярной физической нагрузки, которая делает кожу более упругой, и увлажняющего кожу обильного питья. При этом она добавила, что в день необходимо употреблять до восьми стаканов жидкости.

Среди прочего, по словам Мельниковой, лосьоны и кремы для местного применения увеличивают циркуляцию поверхностного слоя эпидермиса и обеспечивают временное уменьшение апельсиновой корки.

В заключение нутрициолог посоветовала обращаться за профессиональными процедурами, такими как радиочастотная лазерная терапия, массаж глубоких тканей, эндермология. Она пояснила, что данные манипуляции способствуют разрушению жировых клеток и стимулируют выработку коллагена и эластина, которые разглаживают ямочки.

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