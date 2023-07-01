Россиянам назвали способы избавиться от целлюлита

Нутрициолог Марина Мельникова назвала россиянам пять действенных способов, которые помогают избавиться от целлюлита. Соответствующий комментарий публикует Life.

© Unsplash

Специалистка рассказала, что уменьшить воспаление в организме и минимизировать проявление неровностей кожи помогают продукты, богатые антиоксидантами и клетчаткой. «Примеры здоровых продуктов, которые следует включить в свой рацион: авокадо, листовая зелень (шпинат/кале), орехи (миндаль/грецкие орехи), ягоды (клубника/черника), цельные зерна (киноа/коричневый рис), а также рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, например лосось или скумбрия», — уточнила она.

Помимо этого, эксперт напомнила о важности регулярной физической нагрузки, которая делает кожу более упругой, и увлажняющего кожу обильного питья. При этом она добавила, что в день необходимо употреблять до восьми стаканов жидкости.

Среди прочего, по словам Мельниковой, лосьоны и кремы для местного применения увеличивают циркуляцию поверхностного слоя эпидермиса и обеспечивают временное уменьшение апельсиновой корки.