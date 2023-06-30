Женщина раскрыла способ предотвратить появление морщин и вызвала споры в сети
Блогерша Камиль Аским из Канады раскрыла простой способ предотвратить появление морщин и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 192,4 тысячи подписчиков.
55-летняя юзерша с никнеймом facefitcanada рассказала, что для сохранения упругости кожи и предупреждения возрастных складок она регулярно выполняет упражнение. Так, женщина посоветовала закрыть передние зубы верхней губой и улыбаться, зажимая и расслабляя мышцы лица.
«Каждый раз, когда у меня есть пару свободных минут, даже если я за рулем, я делаю это, чтобы выглядеть моложе», — рассказала Аским.
Подписчики неоднозначно отреагировали на совет инфлюэнсерши в комментариях под постом.
«В эти моменты все похожи на героев фильмов ужасов», «Я попробовала, и моя кошка сбежала от меня в этот момент», «Спасибо вам, я уже готова на все, лишь бы убрать эти чертовы морщины», — написали они.