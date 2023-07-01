Россиянкам с непослушными волосами назвали самые модные стрижки

Стилист и мастер парикмахерской «Культура» Станислав Герасимов назвал россиянкам с непослушными волосами самые модные стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на стрижку шэг, представляющую собой нарочитую небрежность, и маллет. Во втором случае данная прическа может разнообразить образ, сделав его более динамичным и расслабленным.

Также Герасимов особенно выделил в своем списке пикси. «Разнообразить образ, сделать его более дерзким или наоборот романтичным поможет любая вариация пикси», — объяснил собеседник издания.