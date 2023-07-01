42-летняя женщина раскрыла секрет моложавой внешности

Молодо выглядящая блогерша Тамс (фамилия неизвестна) зрелого возраста раскрыла секрет красоты и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

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42-летняя инфлюэнсерша с никнеймом tamsskyn продемонстрировала свою внешность. На размещенных кадрах видно, что на лице женщины отсутствуют косметические дефекты в виде морщин и глубоких пор. «Так я выгляжу без фильтров», — уточнила она.

По словам Тамс, она регулярно использует рисовую воду для умывания. Так, для приготовления данной жидкости блогерша дважды промывает рис, а затем проваривает его. Получившийся продукт она процеживает, а воду оставляет хранить в холодильнике до двух недель.

«Часть воды я держу в маленькой банке в ванной в течение двух-трех дней. Я умываюсь и протираю кожу рисовым раствором», — объяснила Тамс.