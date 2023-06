Сухая кожа лица летом: какие средства выбрать

В теплое время года наша кожа нуждается в особом уходе.

© New Magazine

Рассказываем о бьюти-средствах, которые отлично увлажняют кожу.

Видео дня

Восстанавливающий крем с маслом ши Aravia

Нежный крем глубоко питает и восстанавливает кожу, поддерживая ее здоровый вид. Повышает плотность кожи, оказывает эффект лифтинга. Обладает увлажняющим и смягчающим действием. Масло ши отличается выраженными антиоксидантными и регенерирующими свойствами, является действенным средством против старения кожи.

Стик-бальзам для лица Double Serum All In One Multi Balm

Стик-бальзам борется с морщинками, осветляет тусклую кожу, глубоко увлажняет и питает изнутри. Обогащенная экстрактом итальянского белого трюфеля, витамином Е и С, коллагеном и комплексом из 8 натуральных масел формула улучшает упругость кожи и придает здоровое сияние. Удобный стик формат позволяет локально наносить продукт на необходимую область.

Увлажняющая сыворотка для лица Instant Hydration Serum Mi&Ko

Когда кожа обезвожена, помогите ей восполнить внутренние ресурсы и дайте напиться инновационной увлажняющей сывороткой Instant Hydration serum. Инновационная формула средства помогает усваивать вещества на глубоком клеточном уровне. Сыворотка дарит коже длительный источник влаги и защищает её от сухости и повреждений. Согласно клиническим исследованиям экстракт красных водорослей в сыворотке повышает уровень увлажненности кожи на 19%. Уникальный арктический фермент Рseudoalteromonas защищает кожу от сухости и обезвоживания в экстремальных условиях. Трегалоза удерживает влагу в коже, поддерживая и повышая жизнеспособность клеток.

Питательный ламеллярный крем от Geltek

Роскошный крем с насыщенным составом, богатый питательными веществами и активными компонентами. Подходит для всех типов кожи в качестве массажного средства, а также для защиты от холода и ветра. Для сухой и нормальной кожи крем является идеальным источником питания. Средство деликатно ухаживает за кожей, делает её упругой и эластичной, увлажняет, способствует уменьшению количества и глубины морщин, устранению шелушения.

Система трехступенчатого ухода для сухой кожи от Mixit

Набор для ухода за сухости кожей лица – это умная система ухода, где каждое средство усиливает действие друг друга благодаря продуманному сочетанию формул и активных ингредиентов. В него входят продукты с близким к естественному уровнем рН: очищающая пенка, увлажняющий тоник и крем. Базовые продукты глубоко проникают в слои кожи, увлажняют, поддерживают защитный барьер и устраняют сухость. Они обогащены растительным скваланом и гиалуроновой кислотой, которые благодаря своей высокой биодоступности подарят коже невероятную легкость.

Интенсивно увлажняющая крем-сыворотка для кожи лица, шеи и области вокруг глаз ILONA LUNDEN

Три вида протеинов, четыре масла, шесть витаминов, три экстракта, два вида кислот и биологически активные вещества корректируют недостатки кожи и эффективно борются со всеми признаками старения. Богатый природный комплекс разработан для интенсивного и глубокого восстановления нуждающейся в этом кожи вне зависимости от возраста.

Дневной масляный крем для сухой кожи с облепихой и морошкой Let’s Bloom

Нежный масляный крем питает кожу, при этом не утяжеляет ее и сохраняет активное клеточное дыхание. Продукт устраняет шелушения, а также уменьшает первые морщинки и повышает эластичность кожи. Масло облепихи, являясь источником редкой омега-7, способствует регенерации истонченных участков и предотвращает преждевременное старение тканей. Активные компоненты дарят комфорт, устраняя ощущения стянутости. Крем оказывает лифтинг-эффект и разглаживает микрорельеф кожи. Лицо становится мягким и шелковистым.

Интенсивно увлажняющая антивозрастная сыворотка для лица с муцином улитки VERIFIQUE

Сыворотка разработана специально для обезвоженной кожи с видимыми признаками старения. Концентрированный секрет улитки подтягивает кожу, разглаживает морщинки и обеспечивает гладкость. А также восстанавливает структуру волокон коллагена и эластина. Бережно стимулирует обновление клеток, визуально подтягивает кожу, делает ее упругой и интенсивно увлажняет. Ниацинамид активизирует микроциркуляцию и питание тканей, улучшает, выравнивает и оздоравливает цвет лица. Экстракты имбиря, шалфея и зеленого чая дарят коже ощущение свежести, тонизируют эпидермис и устраняют следы недосыпов.

Тонер для лица для сухой кожи c экстрактом полыни Artemisia annua extract Art&Fact

Смягчающий и выравнивающий Ph тонер для лица прекрасно борется с обезвоженностью, сухостью кожи. Активные компоненты в составе продукта улучшают цвет и текстуру лица, глубоко увлажняют и освежают, а также разглаживают кожу. Кроме того, тонер мгновенно успокаивает, снимает зуд и обладает бактерицидным действием.

Сыворотка-бустер для лица Hydra Drop с гиалуроновой кислотой и витамином В5 BEAUTIFIC

Увлажняющая сыворотка HYDRA DROPS позволит достичь цели в считанные секунды. Уникальная формула с тремя видами гиалуроновой кислоты – низко-, средне- и высокомолекулярной, а также витамином В5 обеспечивает увлажнение кожи на всех уровнях. Увлажняющий бустер противостоит обезвоживанию, разглаживает морщинки и предотвращает их появление.

Крем для лица насыщенный Hydra SPA BEAUTIFIC

Экстра-гидратирующий крем Beautific HYDRA SPA создан, чтобы сохранять свежий, здоровый вид и безупречную красоту лица. Насыщенная формула с гиалуроновой кислотой и церамидами дарит интенсивное увлажнение и восстановление даже самой сухой коже, моментально восполняет нехватку влаги и естественных липидов. Крем устраняет признаки стресса – шелушение, раздражения, стянутость, возвращает коже комфорт, упругость и бархатистость. Без силиконов и парабенов.

Крем-заговор на идеальную кожу MAGIC SPELL CREAM

Крем для лица защищает клетки кожи от стресса и возвращает им энергию благодаря антиоксидантам в составе. Он восстанавливает кожу, увлажняет ее и возвращает эластичность. Завершает колдовство лизат пропионовокислых бактерий, сохраняя баланс микробиома и защищая кожу от внешней среды.

Лифтинг крем с бакучиолом DR.F5

Омолаживающий лифтинг-крем с бакучиолом помогает избавиться от мимических морщин, подтягивает овал лица и возвращает эластичность коже. Сливочная текстура крема насыщает кожу питательными компонентами и дарит длительное увлажнение. Крем придает мягкое, здоровое сияние, устраняет тусклость, делает кожу мягкой и гладкой. Растительные экстракты усилят антиоксидантную защиту и подарят дополнительное увлажнение.

Крем увлажняющий для лица Lifecode