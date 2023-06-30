Омоложение, баланс и кое-что интимное: главные процедуры этого лета

Омоложение, баланс и кое-что интимное: популярные процедуры этого лета
Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала WomanHit.ru, какие проблемы решает современная косметология.
Эксперт перечислила популярные процедуры.
Ультразвуковой SMAS-лифтинг
Это одна из самых популярных на сегодняшних день процедур аппаратного омоложения, которую часто называют альтернативой хирургическому омоложению. Главным инструментом омоложения в данном случае является ультразвуковая технология, которая ставит своей целью подтяжку кожи и работу с жировыми пакетами. Вследствие воздействия ультразвука происходит значительное улучшение качества кожи и ее тонуса, увеличение упругости, стимуляцию коллагена. Во время процедуры происходит контролируемое нагревание кожи и воздействие на SMAS — слой мышц и апоневрозов, которые расположены под кожей,
Микроигольчатый RF-лифтинг
Еще одна процедура аппаратного (нехирургического) омоложения, при которой используется комбинация микроигольчатой терапии и радиочастотной энергии для улучшения качества кожи и ее подтяжки. Во время процедуры через тонкие микроиглы, которые вводятся в кожу лица и прикреплены к специальной насадке, проходит радиочастотная энергия. Это позволяет проводить омоложение в глубоких слоях кожи. Процедура RF-лифтинга производит контролируемое повреждение кожи, что также в свою очередь положительно влияет на стимуляцию выработки коллагена и эластина.
Витаминные капельницы
Еще одна модная на сегодняшний день методика — это витаминные капельницы, которые призваны восстановить баланс витаминов и микроэлементов в организме, что безусловно скажется в том числе и на внешности. Витаминные капельницы применяются как при дефиците витаминов, так и для улучшения общего здоровья, повышения иммунитета, улучшения состояния кожи, волос и ногтей, а также для улучшения энергии и настроения. С помощью таких капельниц мы можем «витаминизировать» пациента, так как внутривенные и внутримышечные инъекции, безусловно, эффективнее, чем таблетки. Таблетки проходят через желудочно-кишечный тракт, влияют на печень, она напрягается, потому что ей все это надо переработать. Инъекции — это прямая доставка витаминов и микроэлементов в кровь. Поэтому на первоначальном этапе все препараты назначаются, как правило, внутривенно, затем мы переходим на таблетированные формы, чтобы получить пролонгированный эффект.
Интимное аппаратное омоложение
Сегодня огромное количество людей, как мужчин, так и женщин, прибегает к процедурам по улучшению здоровья и внешнего вида интимных зон. Существует несколько методов интимного аппаратного омоложения, такие как радиоволновая терапия, ультразвуковая терапия, а также инъекции гиалуроновой кислоты, к которым прибегают как для восполнения объемов, так и для увлажнения и улучшения качества кожи. Эти методы применяются для увеличения тонуса и эластичности кожи, уменьшения морщин и улучшения внешнего вида интимных зон и их отбеливания.
Стимуляторы коллагена
Большинство людей так или иначе знакомы с действием филлеров на основе гиалуроновой кислоты, с помощью которых можно увеличить или восстановить утраченные объемы лица, создать новые контуры, скорректировать губы и т. д. В последнее время конкуренцию филлерам составляют стимуляторы коллагена — это препараты, задача которых стимулировать производство коллагена в коже, что способствует ее активному омоложению. Стимуляторы коллагена используются для улучшения состояния кожи, борьбы с морщинами, улучшения текстуры кожи и уменьшения видимости рубцов и пигментных пятен.
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