Как легко снять гель-лак без помощи мастера: инструкция
Снимать гель-лак в домашних условиях может быть опасно, если не придерживаться правил. Важно делать это таким образом, чтобы ваши ногти не повредились, а сохранили здоровье и красоту. Не стоит срывать гель-лак: лучше вместо этого подготовить фольгу с ацетоном или специальные салфетки.
"Рамблер" делится инструкцией, которая поможет легко и безопасно снять гель-лак без помощи мастера.
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Способ 1. Фольга и ацетон
Это наиболее простой способ снять гель-лак в домашних условиях, который, однако, потребует от вас терпения.
Что нужно подготовить :
- Жидкость для снятия лака с ацетоном
- Ватные диски или вату
- Маникюрные палочки
- Пилку для ногтей (баф)
- Фольгу
- Крем или масло
Что делаем:
- Если вы используете вату, то поделите ее на кусочки размером с ваши ногти. Фольгу порвите на полоски или квадраты. Их должно быть достаточно, чтобы обернуть верхнюю часть пальца.
- Спилите пилочкой как можно больше гель-лака. Так ацетону будет легче проникать в гель. Но не перестарайтесь, иначе повредите ноготь.
- Смажьте кожу на пальце кремом, чтобы защитить ее от воздействия средства для удаления лака. Но не попадайте этим кремом на ногти. В противном случае на покрытии появится пленка, которая помешает проникнуть ацетону.
- Пропитайте ватные кусочки жидкостью для снятия лака и прижмите к каждому ногтю. Сразу же оберните их фольгой.
- Подождите 15–20 минут. Можете иногда массировать кончики пальцев, чтобы ускорить процесс. Когда время выйдет, стяните с пальцев фольгу с ватой.
- Если лак не снялся вместе с диском, то аккуратно удалите его с ногтей палочкой.
- После этого подшлифуйте пластины бафом — пилкой в виде прямоугольного бруска. Это нужно для того, чтобы ногти стали более гладкими.
- Вымойте руки и нанесите крем или масло.
Способ 2. Специальные салфетки
Салфетки для снятия гель-лака можно легко приобрести в косметическом магазине или в интернете. Снимать ими можно не только гель-лак, но и обычный. Однако есть риск пересушить ногти.
Что нужно подготовить:
- Салфетки для ногтей
- Крем или вазелин
- Палочка
- Пилка
Что делаем:
- Сначала спилите старый слой гель-лака. Затем нанесите крем на кожу.
- В каждой упаковке есть небольшие пакетики. В них лежат безворсовые салфетки, которые пропитаны ацетоном. Аккуратно оберните ими все ногти и прижмите, чтобы не слетели.
- Подождите 10–15 минут, а затем снимите лак палочкой.
- Если некоторые участки не поддаются, удалите их пилкой.
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