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Как легко снять гель-лак без помощи мастера: инструкция

Снимать гель-лак в домашних условиях может быть опасно, если не придерживаться правил. Важно делать это таким образом, чтобы ваши ногти не повредились, а сохранили здоровье и красоту. Не стоит срывать гель-лак: лучше вместо этого подготовить фольгу с ацетоном или специальные салфетки.

Как легко снять гель-лак без помощи мастера: инструкция
© Unsplash

"Рамблер" делится инструкцией, которая поможет легко и безопасно снять гель-лак без помощи мастера.

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Способ 1. Фольга и ацетон

Это наиболее простой способ снять гель-лак в домашних условиях, который, однако, потребует от вас терпения.

Что нужно подготовить :

  • Жидкость для снятия лака с ацетоном
  • Ватные диски или вату
  • Маникюрные палочки
  • Пилку для ногтей (баф)
  • Фольгу
  • Крем или масло

Что делаем:

  1. Если вы используете вату, то поделите ее на кусочки размером с ваши ногти. Фольгу порвите на полоски или квадраты. Их должно быть достаточно, чтобы обернуть верхнюю часть пальца.
  2. Спилите пилочкой как можно больше гель-лака. Так ацетону будет легче проникать в гель. Но не перестарайтесь, иначе повредите ноготь.
  3. Смажьте кожу на пальце кремом, чтобы защитить ее от воздействия средства для удаления лака. Но не попадайте этим кремом на ногти. В противном случае на покрытии появится пленка, которая помешает проникнуть ацетону.
  4. Пропитайте ватные кусочки жидкостью для снятия лака и прижмите к каждому ногтю. Сразу же оберните их фольгой.
  5. Подождите 15–20 минут. Можете иногда массировать кончики пальцев, чтобы ускорить процесс. Когда время выйдет, стяните с пальцев фольгу с ватой.
  6. Если лак не снялся вместе с диском, то аккуратно удалите его с ногтей палочкой.
  7. После этого подшлифуйте пластины бафом — пилкой в виде прямоугольного бруска. Это нужно для того, чтобы ногти стали более гладкими.
  8. Вымойте руки и нанесите крем или масло.

Способ 2. Специальные салфетки

Салфетки для снятия гель-лака можно легко приобрести в косметическом магазине или в интернете. Снимать ими можно не только гель-лак, но и обычный. Однако есть риск пересушить ногти.

Почему делать гель-маникюр дома опасно

Что нужно подготовить:

  • Салфетки для ногтей
  • Крем или вазелин
  • Палочка
  • Пилка

Что делаем:

  1. Сначала спилите старый слой гель-лака. Затем нанесите крем на кожу.
  2. В каждой упаковке есть небольшие пакетики. В них лежат безворсовые салфетки, которые пропитаны ацетоном. Аккуратно оберните ими все ногти и прижмите, чтобы не слетели.
  3. Подождите 10–15 минут, а затем снимите лак палочкой.
  4. Если некоторые участки не поддаются, удалите их пилкой.
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