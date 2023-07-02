Как легко снять гель-лак без помощи мастера: инструкция

Снимать гель-лак в домашних условиях может быть опасно, если не придерживаться правил. Важно делать это таким образом, чтобы ваши ногти не повредились, а сохранили здоровье и красоту. Не стоит срывать гель-лак: лучше вместо этого подготовить фольгу с ацетоном или специальные салфетки.

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"Рамблер" делится инструкцией, которая поможет легко и безопасно снять гель-лак без помощи мастера.

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Способ 1. Фольга и ацетон

Это наиболее простой способ снять гель-лак в домашних условиях, который, однако, потребует от вас терпения.

Что нужно подготовить :

Жидкость для снятия лака с ацетоном

Ватные диски или вату

Маникюрные палочки

Пилку для ногтей (баф)

Фольгу

Крем или масло

Что делаем:

Если вы используете вату, то поделите ее на кусочки размером с ваши ногти. Фольгу порвите на полоски или квадраты. Их должно быть достаточно, чтобы обернуть верхнюю часть пальца. Спилите пилочкой как можно больше гель-лака. Так ацетону будет легче проникать в гель. Но не перестарайтесь, иначе повредите ноготь. Смажьте кожу на пальце кремом, чтобы защитить ее от воздействия средства для удаления лака. Но не попадайте этим кремом на ногти. В противном случае на покрытии появится пленка, которая помешает проникнуть ацетону. Пропитайте ватные кусочки жидкостью для снятия лака и прижмите к каждому ногтю. Сразу же оберните их фольгой. Подождите 15–20 минут. Можете иногда массировать кончики пальцев, чтобы ускорить процесс. Когда время выйдет, стяните с пальцев фольгу с ватой. Если лак не снялся вместе с диском, то аккуратно удалите его с ногтей палочкой. После этого подшлифуйте пластины бафом — пилкой в виде прямоугольного бруска. Это нужно для того, чтобы ногти стали более гладкими. Вымойте руки и нанесите крем или масло.

Способ 2. Специальные салфетки

Салфетки для снятия гель-лака можно легко приобрести в косметическом магазине или в интернете. Снимать ими можно не только гель-лак, но и обычный. Однако есть риск пересушить ногти.

Что нужно подготовить:

Салфетки для ногтей

Крем или вазелин

Палочка

Пилка

Что делаем: