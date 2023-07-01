Почему секутся волосы и как это исправить? Советы специалиста

Трихолог Осепян: секущиеся кончики могут появиться из-за воздействия солнца. То есть максимально актуально это как раз сейчас. Поэтому с наступлением настоящей жары (её в Москве обещают с 4 июля) стоит начинать носить панамку. Это один из советов специалиста по поводу того, как профилактировать появление секущихся волос. А если они у вас уже есть, будет полезно узнать о том, как вернуть им былой вид и в целом как правильно ухаживать за своей причёской.

Секущиеся кончики волос: причины появления

Вообще секущиеся кончики появляются из-за того, что в структуре волоса повреждается кутикула (чешуйчатый слой снаружи). Повлиять на это могут и внешние, и внутренние факторы. Их в беседе с Life.ru назвала косметолог-трихолог, специалист по коррекции фигуры «СМ-Косметологии» Христина Осепян.

Внутренние причины

несбалансированное питание;

дефицит витаминов, аминокислот и микроэлементов;

изменения гормонального фона;

аутоиммунные процессы;

приём препаратов с токсическим действием;

стресс.

Внешние причины

агрессивное окрашивание и иные химические процедуры на волосах;

неподходящий типу волос уход;

регулярное использование утюжков или щипцов для завивки;

и продуктов для укладки волос (лаки, гели, воски);

воздействие солнца.

Как предотвратить сечение волос Пользуйтесь солнцезащитными средствами и в жару носите головной убор.

Тщательно промывайте волосы после купания в морской или хлорированной воде.

Ешьте продукты, в которых есть витамины и минералы, необходимые для здоровья волос.

Делайте маски с содержанием кератина (защищает и восстанавливает кутикулу).

Уход за волосами: основные советы

Во-первых, для начала ещё нужно правильно помыть голову. Делается это в три этапа: шампунь (не требует отдельного представления), маска по типу и потребностям волос (обязательно) и кондиционер (пригладит чешуйки кутикулы, раскрывшиеся в процессе мытья).

Во-вторых, влажные волосы не нужно сильно растирать полотенцем.

В-третьих, полотенце тоже должно быть не любым, вытащенным с полки. Беспроигрышный вариант — из хлопка, он лучше всего впитывает воду.

В-четвёртых, у сушки феном тоже есть свои нюансы. Держите его на расстоянии 30–40 см от головы, струя воздуха не должна обжигать кожу (можно проверить на внешней стороне руки). В любом случае, чтобы избежать перегрева, пока сушите, двигайте фен от участка к участку. И используйте термозащитные спреи.